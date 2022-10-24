ليست المرة الأولى.. وزير هندي يصفع امرأة أتت للإبلاغ عن مشكلتها ثم يعتذر لاحقا (فيديو)

صفع وزير تطوير البنية التحتية في ولاية كانارتاكا الهندية امرأة بعدما أعربت عن غضبها لعدم حصولها على سند ملكية خلال برنامج لتوزيع سندات ملكية الأراضي للمناطق الريفية، ثم اعتذر الوزير لاحقًا بحسب وسائل إعلام محلية.

والتقطت عدسات الكاميرات المشهد الصادم حينما ظهر الغضب على ملامح الوزير (فييرانا سومانا) وصفع المرأة بقوة، لكنها شوهدت بعدها عند قدمي الوزير في حركة تنم عن الاعتذار.

وفور الواقعة، دعا أحد أعضاء البرلمان الهندي إلى إقالة الوزير مهاجمًا وزراء حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم، وقال في بيان مصور “الغطرسة أذهبت بعقول وزراء حزب بهاراتيا جاناتا”، وأضاف موجهًا حديثه لرئيس الوزراء ناريندرا مودي “هل هذه هي الطريقة التي يتم بها حماية نساء الهند وتوفير الأمن لهن؟ رئيس الوزراء، هل ستتصرف الآن وتطرده؟”.

وبحسب مواقع هندية، تأهّل حوالي 175 شخصًا للحصول على سندات ملكية لتسوية الأراضي في المناطق الريفية بموجب قانون ولاية كارناتاكا لإيرادات الأراضي.

وقالت هذه المرأة لوسائل الإعلام إنها كانت تروي محنتها للوزير والمتمثلة في عدم منحها قطعة أرض في دائرة الإيرادات، وكان ذلك لحظة صفعها من قِبل الوزير.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي يشاهَد فيها وزير من حزب بهاراتيا جاناتا يسيء معاملة المواطنين في الأماكن العامة. ففي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي شوهد وزير القانون (جيه سي مادهسوامي) وهو يسيء معاملة مزارعة على مرأى ومسمع من جميع الحاضرين.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثار الوزير السابق وعضو حزب باهارتيا جاناتا (أرفيند ليمبافالي) الجدل بعد أن انتشر مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يهدد ويهين امرأة لفظيًا كانت تحتج على هدم ممتلكاتها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أظهر مقطع فيديو صفع عضو بالمجلس التشريعي لولاية كارناتاكا لمدير مدرسة مرات عدة أثناء زيارة تفقدية.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية آنذاك أن المسؤول غضب من المدير لعدم تقديمه إجابة مُرضية على استفساراته بشأن أعمال التطوير الجارية لمختبر الحاسوب بالمدرسة.