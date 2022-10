تحطم أجزاء من طائرة كورية إثر خروجها عن المدرج أثناء هبوطها في الفلبين (فيديو)

خرجت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية عن المدرج أثناء هبوطها بمطار سيبو الدولي في الفلبين، مما تسبب بإصابات طفيفة بين الركاب، وأرغم السلطات على إغلاق ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد.

وجرى إجلاء ركاب وطاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة من إنشيون في كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 173، من الطائرة وهي من طراز إيرباص (إيه 330).

وحاولت الطائرة الهبوط مرتين في طقس سيئ، وفي المحاولة الثالثة تجاوزت المدرج مساء الأحد، وفقًا لبيان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تحطم أجزاء من الطائرة الكورية، بينما تلقى ركاب أصيبوا بجروح طفيفة إسعافات في عيادة المطار.

وقدّم رئيس الخطوط الجوية الكورية وو كيي-هونغ اعتذاره عن الحادث، ووعد بإجراء “تحقيق معمق” من جانب السلطات في كل من الفلبين وكوريا الجنوبية.

وقال كيي-هونغ في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة “نعطي الأولوية دائمًا للسلامة في جميع عملياتنا، ونأسف حقًّا للضغط والإزعاج لركابنا”.

وفي 2018، انزلقت طائرة تابعة لشركة طيران شيامن عن المدرج بمطار في مانيلا، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة.

A Korean Air plane slid off the runway while landing at Cebu international airport in the Philippines on Sunday, shutting down the country's second busiest airport

All 173 passengers and crew were evacuated safely, with minor injuries reported pic.twitter.com/DRVzx8RCpa

