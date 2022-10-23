طالب مصري ينقذ مسنا كاد يقفز من الطابق الثالث هربا من حريق (شاهد)

أنقذ طالب بالصف الأول الثانوي -يُدعى زاهر- مسنا كاد يقفز من الطابق الثالث بعدما شب حريق داخل شقته في حي مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق مقطع متداول.

وأظهر الفيديو لحظات تحبس الأنفاس عندما كان المسن يحاول القفز من شرفة منزله عدة مرات، وكاد يسقط في المرة الأخيرة لولا تدخّل الطالب من الطابق الأسفل وإنقاذه له.

وتدخّل زاهر في الوقت المناسب، ووقف غير مبال بخطر الموت على سور شرفة الدور الثاني، ليتمكن من انتشال الرجل المسن وجذبه إلى الداخل.

وطالب مدونون بتكريم الطالب المصري الذي لا يتجاوز عمره 17 عاما، وعرّض حياته للخطر لإنقاذ المسن من السقوط.