“رأيت أثره فيّ فحفظته كاملا”.. حكاية طالب لبناني أتم حفظ القرآن في عامين (فيديو)

بدأ الطالب اللبناني عيسى أحمد عيسى من مدينة طرابلس في لبنان بحفظ القرآن الكريم عندما كان عمره 12 عامًا، وأتمه قبل أسبوع بعمر 14 عامًا.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، قال “رأيت أثر القرآن على نفسيتي وعلى أخلاقي وتعاملي مع الآخرين، إضافة إلى المنزلة الكبيرة لحفظة القرآن في الآخرة”.

وأضاف “عندما ترى أنك مشغول بالقرآن تشعر بالراحة وأنت منزه نفسك عن تفاهات الدنيا وشهواتها التي تشغل الآخرين، وتشعر أنك مع كلام الله ومن أهل الله وخاصته إن شاء الله”.

وعن كيفية حفظه للقرآن في هذه المدة القصيرة، قال “كنت أسمّع للشيخ بالمسجد عدة أوجه يوميًّا، واستمررت بفضل الله ثم بفضل شيخي الذي صبر عليّ، وأمي الداعمة الأولى لي بتشجيعها وتحفيزها الدائم”.

وأوضح “من يريد أن يحفظ القرآن أنصحه أن يحفظ ليلًا أو من الفجر إلى الضحى، وأفضل الأماكن للحفظ هو المسجد حيث يتفتح الذهن بشكل أكبر من أي مكان آخر”.