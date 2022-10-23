حكايات المونديال مع علاء صادق.. تاريخ منتخب تونس في بطولات كأس العالم (فيديو)

يستعد المنتخب التونسي لمشاركته السادسة في كأس العالم قطر 2022، حيث استطاع نسور قرطاج الصعود لنهائيات البطولة في 5 نسخ سابقة.

وسجل المنتخب التونسي الظهور الأول له في نهائيات كأس العالم بنسخة الأرجنتين 1978، حيث كان الممثل الوحيد للقارة السمراء.

وفي النهائيات، لعبت تونس ضمن المجموعة الثانية، وحققت في أول مباراة لها فوزًا تاريخيًا على المكسيك (3ـ1)، وهو أول فوز لمنتخب عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم.

وتخوض تونس الدور الأول من مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة، بملاقاة الدانمارك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

وفي الجولة الثانية، تواجه منتخب أستراليا في 26 نوفمبر بملعب الجنوب، وتستكمل مباريات الدور الأول بمواجهة أبطال العالم منتخب فرنسا في 30 من الشهر ذاته بملعب المدينة التعليمية.