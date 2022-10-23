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“حلم حياتي”.. صحفي ينفجر بالبكاء خلال مقابلة مع ميسي (فيديو)

ليونيل ميسي والإعلامي الأرجنتيني بابلو جيرالت
ليونيل ميسي والإعلامي الأرجنتيني بابلو جيرالت (تويتر)
23/10/2022-|آخر تحديث: 23/10/202212:08 AM (مكة المكرمة)

لم يتمالك صحفي نفسه وانفجر بالبكاء خلال مقابلة مع نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الذي عجز تمامًا عن الرد وبدت عليه علامات التأثر الشديد.

ورصد فيديو بكاء الصحفي الأرجنتيني بابلو جيرالت (48 عامًا) عقب تحدّثه إلى لاعب كرة القدم الفائز 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية، حيث أكد لميسي أن هذا اللقاء هو “حلم حياته”.

وأجرى جيرالت اللقاء لصالح شبكة (ديركت تي في سبورتس) اللاتينية، وروّج الصحفي للمقابلة بنشر فيديوهات دعائية على حسابه في تويتر.

وقال جيرالت وهو يحاور ميسي “لقد حلمت بفعل هذا طوال حياتي، لكنني لم أفكر مطلقًا أنني سأكون محظوظًا بما يكفي لأتمكن من مقابلتك. أشكرك من كل قلبي”.

ويظهر ميسي في الفيديو -الذي حصد ملايين المشاهدات- متفاجئًا بما سمعه.

وحاول نجم برشلونة السابق التعامل مع الموقف، وللتخفيف من حدته اتكأ على الأريكة حيث كان جالسًا وابتسم بهدوء، لكنه في النهاية انحنى إلى الأمام لمواساة الصحفي بلطف.

وغرد جيرالت قائلًا “لقد أخذتني حياتي ومهنتي في مسارات لا يمكن تصورها، وحققت بالأمس حلمًا حيث التقيت بالرياضي الذي أحبه أكثر من أي رياضي آخر”.

وأضاف معلقًا على الفيديو “ممتن للحياة ولتحقيق أحد أعظم أحلامي. شكرًا لك يا ليو على دفئك وبساطتك، وشكرًا لكل من تأثر مثلي تمامًا، أحبك يا ليو!”.

ودار اللقاء حول موضوعات عدة، كان أبرزها فرص الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن ميسي أن مونديال قطر المنتظر انطلاقه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيكون آخر مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

وتُعَد مشاركة ميسي (35 عامًا) في النسخة المرتقبة من كأس العالم، الظهور الخامس له مع منتخب بلاده في أهم حدث كروي على الإطلاق.

وخاض ميسي حتى الآن 164 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني أحرز خلالها 90 هدفًا.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية