“حلم حياتي”.. صحفي ينفجر بالبكاء خلال مقابلة مع ميسي (فيديو)

لم يتمالك صحفي نفسه وانفجر بالبكاء خلال مقابلة مع نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الذي عجز تمامًا عن الرد وبدت عليه علامات التأثر الشديد.

ورصد فيديو بكاء الصحفي الأرجنتيني بابلو جيرالت (48 عامًا) عقب تحدّثه إلى لاعب كرة القدم الفائز 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية، حيث أكد لميسي أن هذا اللقاء هو “حلم حياته”.

وأجرى جيرالت اللقاء لصالح شبكة (ديركت تي في سبورتس) اللاتينية، وروّج الصحفي للمقابلة بنشر فيديوهات دعائية على حسابه في تويتر.

وقال جيرالت وهو يحاور ميسي “لقد حلمت بفعل هذا طوال حياتي، لكنني لم أفكر مطلقًا أنني سأكون محظوظًا بما يكفي لأتمكن من مقابلتك. أشكرك من كل قلبي”.

ويظهر ميسي في الفيديو -الذي حصد ملايين المشاهدات- متفاجئًا بما سمعه.

وحاول نجم برشلونة السابق التعامل مع الموقف، وللتخفيف من حدته اتكأ على الأريكة حيث كان جالسًا وابتسم بهدوء، لكنه في النهاية انحنى إلى الأمام لمواساة الصحفي بلطف.

وغرد جيرالت قائلًا “لقد أخذتني حياتي ومهنتي في مسارات لا يمكن تصورها، وحققت بالأمس حلمًا حيث التقيت بالرياضي الذي أحبه أكثر من أي رياضي آخر”.

Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables.Ayer cumplí un sueño.

Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar.

Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado pic.twitter.com/62JqLhNbir

— Pablo Giralt (@giraltpablo) October 14, 2022