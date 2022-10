في أمريكا.. وفاة طفل بأميبا نادرة تأكل الدماغ وانتشار عدوى بكتيريا مميتة آكلة للحوم

توفي طفل بمقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية بعد إصابته بأميبا آكلة للدماغ ربما تعرض لها بعد السباحة بحيرة “ميد” بولاية أريزونا، وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلًا عن مسؤولين صحيين.

وإذا كان الحال كذلك فستكون هذه أول حالة يتم الإبلاغ عنها لـ”أميبا آكلة للدماغ” في منطقة بحيرة ميد الوطنية الترفيهية، وأما في ولاية نيفادا فهي ثانية وفاة ناجمة عن طفيلي آكل للدماغ، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

A young boy from Clark County, Nev., has died after being infected by a brain-eating amoeba that he may have been exposed to in Lake Mead on the Arizona side of the lake, the Southern Nevada Health District said in a news release Wednesday.https://t.co/y9GiHmlsgH — The Washington Post (@washingtonpost) October 21, 2022

وزار الطفل -الذي يقل عمره عن 18 عامًا- منطقة كينغمان واش في الحديقة يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وفقًا لبيان صادر عن منطقة ليك ميد الوطنية للاستجمام، ثم ظهرت الأعراض عليه بعد أسبوع تقريبًا من تعرضه للأميبا القاتلة.

وتشمل الأعراض الأولية لهذا المرض الصداع والحمى والغثيان والقيء، وعندما تظهر تلك الأعراض يتسبب المرض عادةً في الوفاة في غضون نحو 5 أيام.

The brain-eating amoeba Naegleria fowleri has led to the death of a boy who recently visited Lake Mead on the Arizona side. https://t.co/y6XsQWDaGv pic.twitter.com/xPm7mLHPBa — ABC30 Fresno (@ABC30) October 22, 2022

وتسمى هذه الأميبا طبيًّا “Naegleria fowleri” وقد اكتسبت هذا الاسم العامي لأنها تتغذى على أنسجة المخ إذا وصلت المياه التي تحتوي على هذه الطفيليات إلى الأنف.

ورغم الشكوك في وجود الأميبا القاتلة في هذه البحيرة فإنها لا تزال مفتوحة للجمهور. وقالت مسؤولة صحية لصحيفة واشنطن بوست إن “الأميبا (Naegleria fowleri) موجودة بشكل شائع في المياه الدافئة العذبة، ورغم أن خطر الإصابة بالعدوى منخفض، فعلى مستخدمي هذه المياه للترفيه أن يفترضوا دائمًا وجود خطر عند دخولها واتخاذ الاحتياطات اللازمة”.

بكتيريا آكلة للحوم في فلوريدا

وفي أعقاب الإعصار إيان، ارتفعت حالات الإصابة ببكتريا (Vibrio vulnificus)، وهي عدوى بكتيرية نادرة ومميتة يمكن أن تسبب في موت الأنسجة الموجودة حول الجروح المفتوحة.

فعندما وصل الإعصار إيان إلى اليابسة في جنوب غرب فلوريدا أواخر الشهر الماضي، حث المسؤولون السكان على تجنب الخوض في مياه العواصف خشية أن تكون ملوثة بمواد كيميائية وجراثيم خطيرة.

Infections from a flesh-eating bacteria called Vibrio vulnificus have nearly doubled in parts of Florida laden with brackish floodwaters from Hurricane Ian. The bacteria can cause skin breakouts and ulcers.https://t.co/0HDWk3OSnW — NPR (@NPR) October 19, 2022

لكن تجنب المياه أثبت أنه يمثل تحديًا، إذ غمرت المياه الشوارع واجتاحت السيارات ودخلت مياه الفيضانات إلى المنازل والمنشآت الأخرى.

وتظهر بيانات الولاية أن هناك 28 شخصا مصابين بهذه البكتريا في فلوريدا، توفي منهم 7 أشخاص على الأقل، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الصحة بالولاية.

وقالت وزارة الصحة بالولاية إن هذه العدوى -رغم ندرتها- يمكن أن تحدث عندما تلامس المياه الملوثة الجروح المفتوحة. ويمكن أن تشمل الأعراض الآفات الجلدية وانخفاض ضغط الدم والحمى والقشعريرة.

At least seven people have died in Florida in the aftermath of Hurricane Ian from a rare and potentially deadly bacterial infection that can occur when open wounds come into contact with contaminated water, the state’s health department said. https://t.co/ikzTLCMIHJ — The New York Times (@nytimes) October 19, 2022

ومع أن عدوى البكتريا الآكلة للحوم لا تنتقل بين الناس، فإنها يمكن أن تنتقل من خلال تناول المحار النيئ أو إذا لامس الجرح المأكولات البحرية الملوثة أو سوائلها، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمكن أن يبدأ العلاج بتناول المضادات الحيوية ثم يصل إلى بتر الأطراف. ويموت حوالي واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بهذه البكتريا و”أحيانًا في غضون يوم أو يومين من الإصابة بالمرض” ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.