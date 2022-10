للمرة الأولى.. أدوية جديدة “تعكس مسار” أحد أشد أنواع السرطان فتكًا (صور)

غالبا ما يُشخص سرطان البنكرياس في مراحله المتقدمة بسبب قلة ظهور أعراضه على المصابين به أو عدم ظهورها أصلا؛ ولذلك يطلق عليه “المرض الصامت” ويعد من أشد أنواع السرطان فتكًا.

ووفقًا للإحصاءات يموت أكثر من نصف مرضى سرطان البنكرياس في غضون 3 أشهر من التشخيص في المملكة المتحدة، كما يصنّف هذا النوع باعتباره السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان في الولايات المتحدة لأنه نادرًا ما يتم اكتشافه في المراحل المبكرة التي تكون فيها خيارات العلاج أكثر فعالية.

ومؤخرا اكتشف باحثون من جامعة فلوريدا للمرة الأولى طريقة لعكس العملية الخلوية الرئيسية التي تشارك في تطوّر سرطان البنكرياس.

وتُظهر الصورة أعلاه كيف ساعدت الأدوية في عكس مسار سرطان البنكرياس، ففي اليوم الأول تبدو الخلايا الزرقاء التي بدأت التطور قبل أن يترسخ السرطان، ويظهر اللون الأخضر في الصور العقار الذي تمت إضافته، وبحلول اليوم العاشر يمكننا أن نرى عددًا أقل من الخلايا الزرقاء مع انتشار للخلايا الحمراء السليمة.

وأوضح الباحثون -في الدراسة التي نشرت في دورية سيل ديث ديسكفري التابعة لمجلة نيتشر– أنهم حددوا جزيئين صغيرين يعوّقان عمل الخلايا المحتملة التسرطن.

ثم استخدم الباحثون عقارين تم تطويرهما في المختبر لإظهار عملية تسمى (حؤول الأقنية الأسينار) (acinar ductal metaplasia) أو (ADM) وهي عملية تحدث داخل خلايا البنكرياس قبل انتشار السرطان فيها.

