شُبّه بـ”موجات التسونامي”.. جسر جديد يثير جدلا في مصر وهيئة رسمية ترد بتصوير جوي (فيديو)

انتقد مدونون الارتفاع الشاهق لأحد الجسور التي تم تدشينها على طريق محور الدكتورة سميرة موسى بالعاصمة المصرية القاهرة الجديدة مشبهين إياه بموجات التسونامي.

وحظيت مقاطع فيديو للجسر بتفاعل كبير واستغراب المدونين ما دعا الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية تتبع الرئاسة المصرية) ببث تصوير جوي للكوبري تأكيدًا على عدم صحة الصورة المتداولة التي تُظهر الميل الحاد في زوايا الصعود والنزول.

وأضافت الهيئة أن الكوبري الواقع عند تقاطع محور الدكتورة سميرة موسى مع محور المشير طنطاوي، يعتبر من أهم الكباري في المحور بارتفاع 26 متر عن مستوى الارض و8.5 متر عن خط سير المونوريل (قطار كهربائي).

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤولين حكوميين أنه تمت مراعاة جميع المعايير العالمية في تنفيذه وفقًا للموصفات والأكواد.

كما تم التنسيق عند تنفيذ هذا المحور مع الهيئة القومية للأنفاق بما لا يتعارض مع الأعمال الخاصة بالمونوريل التي تقوم بها والذي سيمر من أسفل هذا الجسر.

وحظي تفسير سبب ارتفاع هذا الكوبري بالكثير من التفاعل أيضًا، وكتب المدون خالد الشناوي “تم تصوير الكوبري من زاوية تظهر وكأنه من الصعب صعوده، والصورة من الزاوية الأخرى تظهر طول امتداد المطلع مما يجعل الإحساس بالارتفاع طبيعيًا”.

الكوبري اهو علي الحقيقه انا مشكلتي من بعيد كمان بالليل pic.twitter.com/gFJiL4M5fg — gihad farouk (@ElG29091083) October 21, 2022

أما هالة الزيني فغردت “صوروا الكوبري وعملوا له فوتوشوب وسخرية وسخافة، لكن الحقيقة إنه الكوبري مبني بهذا الارتفاع كي يمر من فوق المونوريل بمنتهى الانسيابية والسلاسة. ومن رآه وجربه قال إنه إبداع”.

وغرد رضا زغلول “الكوبري حقيقي على محور المشير. يجب إعادة تقييم الارتفاع ومنسوب الميل من استشاريين متخصصين في الكباري لأن السرعة مع الميل والانحدار الشديد ستكون مشكلة”.