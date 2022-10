غوغل تطلق خاصية تعزز قدرة المستخدمين على التحكم في الإعلانات

أطلقت مجموعة غوغل، الخميس، خاصية جديدة لزيادة قدرة المستخدمين على التحكم في محتوى الإعلانات التي تظهر أمامهم أثناء تصفحهم الإنترنت.

وأقر نائب رئيس المجموعة المكلف شؤون الإعلان جيري ديشلر في بيان بأن “الإعلانات على الإنترنت يجب ألا تكون مصدر ارتياب أو إزعاج للمستخدمين”.

ومن شأن الأداة الجديدة المسماة “تفضيلاتي الإعلانية” أن تتيح بسهولة تغيير التفضيلات الشخصية على محرك البحث وعلى يوتيوب خصوصًا.

ووفق ديشلر سيتعين على مستخدمي الإنترنت “اختيار الموضوعات والعلامات التجارية التي يرغبون في إظهارها أو حجبها”، وأن “يديروا تفضيلاتهم الإعلانية من دون وقف أنشطتهم عبر الشبكة”.

وتتيح الخاصية الجديدة سهولة أكبر في إلغاء تفعيل التكييف الشخصي للإعلانات، واستثناء الإعلانات المرتبطة بموضوعات معينة.

كما سيتمكن المستخدمون أيضًا من إلغاء تفعيل بعض معايير الاستهداف، مثل سجل الفيديوهات التي شاهدوها على يوتيوب، والوضع الاجتماعي والمهني.

