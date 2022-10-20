“شهادة وفاة للتعليم”.. غضب في مصر بسبب خطة وزارية لحوكمة “الدروس الخصوصية” (فيديو)

شهد مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة التي عقدت الثلاثاء الماضي، حالة من الجدل الواسع عقب كشف وزير التربية والتعليم رضا حجازى عن خطة لحوكمة مجموعات التقوية والدروس الخصوصية.

وتسبب الطرح الذي قدمه الوزير في ردود فعل غاضبة داخل البرلمان، حيث اعتبر عدد من النواب أن هذه الخطة بمثابة “شهادة وفاة” لنظام التعليم الحكومي في مصر.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام في كلمة بجلسة البرلمان، رفضه واستياءه إزاء ما قاله وزير التعليم عن “شرعنة” الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنها تعد تمييزًا طبقيًا بين المواطنين.

وانتقد في كلمته إعلان الوزير عن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية وتحويلها إلى مجموعات تتلقى أموال من شركات، قائلًا “ما يحدث في التعليم جريمة في حق الشعب المصري والأجيال المقبلة”.

وقال “إحنا بوضوح بنطلع شهادة وفاة للتعليم الحكومي، نبني مدارس ليه؟ طالما في مجموعات تقوية. كده كل واحد يعلم نفسه في المراكز الخصوصية ولا نحتاج أبنية تعلمية ولا حاجة”.

من جهتها، قالت عضوة البرلمان أميرة قنديل على فيسبوك إن نواب البرلمان قدّموا عددًا من طلبات الإحاطة إلى وزير التعليم بشأن مشكلات العملية التعليمية.

وعلّقت “ملف التعليم وأوضاعه في مصر أصبح لا يحتمل أي تدهور إضافي”، مشيرة إلى معاناة قطاع التعليم في مصر من نقص في عدد المدارس والمعلمين وارتفاع كثافة الفصول، إضافة إلى التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها علاوة على تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية وغيرها من المشكلات.

بدوره، رأى النائب عاطف ناصر أن القرار الأخير يصبّ في سياق تصدير أزمات اجتماعية وسياسية موجودة في المجتمع في ظل ظروف اقتصادية تعاني منها الأسر، مشيرًا إلى أن معظم دخل الأسر المصرية يذهب إلى تكاليف الدروس الخصوصية.

من مجموعات التقوية إلى مجموعات الدعم

وِبدأت الأزمة عندما أعلن وزير التربية والتعليم المصري أن وزارته ستقوم بتغيير اسم “مجموعات التقوية” التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى “مجموعات الدعم”، بحيث يتم تنفيذ الخطة بالتوافق مع رئاسة مجلس الوزراء.

وقال إن الوزارة ستتعاون مع شركات خاصة وفقًا لما سيتم وضعه من شروط، مشيرًا إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية “غير المرخصّة” في مصر تصل سنويًا إلى 47 مليار جنيه، ولا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئًا.

وأضاف أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لقواعد جودة تعليمية عالية جدًا، كما ستقوم الشركات التي سيسند إليها مجموعات الدعم بدفع أجر المعلم في نفس اليوم عقب انتهاء حصته.

وركز الوزير على أن هذا القرار يهدف إلى توفير “بيئة آمنة” لدراسة الطلاب حيث ستقوم الحكومة بترخيص المراكز وتقنين وضع المعلم المسؤول عن المركز.

يُشار إلى أن معلمي المدارس الحكومية يقدمون مجموعات دعم تعليمي للطلاب داخل مبنى المدرسة بمقابل مادي زهيد ولكن خارج اليوم الدراسي الرسمي لمساعدتهم على مزيد من الفهم للمواد الدراسية، بينما الدرس الخصوصي هو خدمة خاصة يقدمها المعلم للطلاب الذين يحتاجون إلى شرح إضافي يدفعون في مقابله مبلغ أكبر من المال.

وتسببت كلمة وزير التربية والتعليم في حالة غضب واسعة بين أولياء الأمور، واعتبروا أن موقف الوزارة داعم لمراكز الدروس الخصوصية بدلًا من الحث على تجنبها مقابل تطوير المنظومة التعليمية.

حكومة تتراجع تدريجيا في تمويل النعليم، في انتهاك صريح للدستور، وعينها على قيام المصريين بتعويض هذا من جيوبهم، فتريده أن يذهب إليها، وبالتتابع سيؤدي هذا إلى تدمير ما تبقى. pic.twitter.com/O7uOH1ECHr — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) October 18, 2022

وكتب الباحث عمار علي حسن على تويتر “الحكومة تتراجع تدريجيًا عن تمويل التعليم في انتهاك صريح للدستور وعينها على قيام المصريين بتعويض هذا من جيوبهم، وبالتتابع سيؤدي هذا إلى تدمير ما تبقّى”.

من جانبه، تساءل الإعلامي لؤي الخطيب عن سبب ظهور “المراكز التعليمية” من البداية، معتبرًا أن وزارة التعليم لم توفر البيئة الأمنة للطلاب داخل المدارس بالمقام الأول.

السيد وزير التربية والتعليم أعلن قدام البرلمان إن الوزارة بتفكر في ترخيص مراكز الدروس الخصوصية علشان زي ما قال نصا "نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تاخد حقها"..

هنا محتاجين نسأل سؤال مهمة:

يا معالي الوزير هي مراكز الدروس الخصوصية ظهرت من البداية ليه؟ — Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) October 18, 2022

في حين، اعتبرت المتابعة ماجي أن قرار الوزير ما هو إلا انتصار للدروس الخصوصية، مشيرة إلى أن المدرسة نظريا تحتوى على مواد علمية وأخرى تربوية، بينما مركز الدرس الخصوصي يحتوى على مواد علمية فقط.

انتصار السنتر على المدرسة : انتصار التعليم على التربية

اعلان وزير التربية والتعليم عن ترخيصه للسناتر , هو اعلان عن انتصار " التعليم " على " التربية " .

ماهو الفرق بين المدرسة والسنتر ؟

المدرسة نظريا تحتوى على : مواد علمية + مواد تربوية

السنتر يحتوى على مواد علمية فقط

الطالب فى — magdy kinawy (@magdykinawy51) October 18, 2022

انتقادات لاذعة

وواجه الوزير المصري خلال جلسة البرلمان، الثلاثاء، انتقادًا لاذعًا آخر من النائبة أميرة أبو شقة التي اتهمته بأنه بات يقود “منظومة فاشلة لا تستطيع مواكبة متطلبات العصر”. وقالت إن الوزير “كان ترسًا ضمن منظومة باءت بالفشل أما الآن فهو أصبح يترأس هذه المنظومة”.

ومنذ بداية العام الدراسي في مصر، يتعرض وزير التعليم لانتقادات على خلفية حوادث وفاة شهدتها بعض المدارس الحكومية إضافة إلى سوء أحوال البنية التعليمية وعدم جاهزيتها لاستقبال الطلاب في بعض القرى والمدن.

وشغل حجازي قبل توليه الوزارة، منصب نائب وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي. وتقلد أيضًا منصب الرئيس العام لامتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب الرئيس العام للامتحانات خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.