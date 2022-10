دراسة جديدة تكشف الملامح الجينية لأول أسرة معروفة لإنسان “نياندرتال” البدائي

كان معسكر الصيد على ضفاف النهر في سفوح جبال ألتاي في سيبيريا موطنًا لمجتمع ضيق يتكون من 20 شخصًا تقريبًا منذ نحو 54 ألف عام، وقد ضمّ ذلك المعسكر أسرة مكونة من أب وابنته المراهقة وشابّ ربما كان ابن أخ أو ابن عمّ لهما، وامرأة قريبة لهم من الدرجة الثانية ربما تكون عمة أو جدة.

هذه بعض تفاصيل عائلة الإنسان البدائي المعروف باسم (نياندرتال) والحياة الاجتماعية التي عاشها أفرادها كما كشفت عنها دراسة الحمض النووي القديم لـ13 شخصًا من سكان كهفين في جنوب سيبيريا، نشرتها مجلة نيتشر العلمية.

