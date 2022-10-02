خبير عسكري: انكسار هيبة الروس في أوكرانيا سبب تلويح بوتين بالسلاح النووي (فيديو)

قال الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس حنا إن الحرب الروسية على أوكرانيا دخلت مرحلتها الرابعة والحاسمة.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن هذه المرحلة تتميز بتغيير جوهري في قواعد اللعبة العسكرية من الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن عجز الجيش الروسي عن مسايرة الاستراتيجية القتالية المعتمدة من المقاتلين الأوكرانيين.

وتابع “هذا التغيير في سير الحرب سيمنح بوتين فرض منظور جديد للحرب، وبعد تلويحه باستعمال السلاح النووي تكون المعطيات كلها قد تغيرت”.

وأوضح أن بوتين -بتصريحه عن إمكانية اللجوء إلى السلاح النووي- تمكن من فرض أمر واقع جديد، مضيفًا أن ما زاد من احتمال هذا التوجه هو استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، مع إمكانية أن يصل عدد المستدعين إلى 1.2 مليون جندي.

وأشار حنا إلى أن مجريات الوضع في أوكرانيا تؤكد أن الأمر يتعلق “بنهاية الدبلوماسية وليس نهاية الحرب”.

وقال إن “التصعيد الروسي وتلويح الرئيس بوتين بالسلاح النووي ناجم عن جملة من المعطيات الميدانية المتعلقة بانكسار هيبة الجيش الروسي في أوكرانيا، وزعزعة المشروع الذي يريد بوتين فرضه على الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وخلص حنا إلى القول “نحن بصدد مرحلة جديدة في الحرب الروسية على أوكرانيا قد تطول، لكن الجميع في انتظار ما سيحدث من سيناريوهات خلال الربيع القادم أو أواخر الشتاء”.

وكان بوتين ذكر في خطابه الأسبوع الماضي أن روسيا “لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وبعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو”.

وأضاف “إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا، وهذا ليس خداعًا. من يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية ينبغي لهم أن يعرفوا أن الرياح يمكن أن تتحول ضدهم”.