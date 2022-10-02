كيف تستخرج بطاقة “هيّا” الخاصة بكأس العالم قطر 2022؟ (فيديو)

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر افتتاح “مركز خدمات هيّا” لتقديم الدعم المباشر لجمهور كأس العالم FIFA قطر 2022، وتوفير الحلول التي تتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة سلسة خلال منافسات المونديال التي تتواصل من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلَين.

ويقع المركز في صالة علي بن حمد العطية بمنطقة السد في الدوحة، ويضم فريق عمل متخصصًا لمساعدة المشجعين، والإجابة عن استفساراتهم بشأن بطاقة هيّا، ويعمل المركز من السبت إلى الخميس من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء، ويوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساء.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.