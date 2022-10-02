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العراق.. انتشال جثة حارس البناية المنهارة في حي الكرادة واستمرار البحث عن مفقودين (فيديو)

2/10/2022-|آخر تحديث: 2/10/202209:39 PM (مكة المكرمة)

تواصل فرق الدفاع المدني العراقي بحثها لليوم الثاني على التوالي عن مفقودين جراء انهيار بناية سكنية في ساحة الواثق بحي الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في بغداد إن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثمان حارس البناية، وتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين آخرين.

وأمس السبت، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي في تغريدة عبر تويتر أن فرق الدفاع المدني أنقذت 13 بعد انهيار البناية.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن مبنى المختبر الوطني المكون من 4 طوابق انهار، أمس السبت، وأن 4 مفقودين من بينهم طفلة وامرأة ورجلان.

ووفق نؤاس صباح مدير إعلام الدفاع المدني، تأخر تنفيذ عملية الإنقاذ بالبناية جراء عدم تمكن المعدات الثقيلة من الوصول لوجود مظاهرات إحياء ذكرى احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام عراقية