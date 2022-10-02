العراق.. انتشال جثة حارس البناية المنهارة في حي الكرادة واستمرار البحث عن مفقودين (فيديو)

تواصل فرق الدفاع المدني العراقي بحثها لليوم الثاني على التوالي عن مفقودين جراء انهيار بناية سكنية في ساحة الواثق بحي الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في بغداد إن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثمان حارس البناية، وتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين آخرين.





وأمس السبت، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي في تغريدة عبر تويتر أن فرق الدفاع المدني أنقذت 13 بعد انهيار البناية.

فرق الدفاع المدني تتمكن من انقاذ ١٣ مواطناً بعد انهيار بناية مكونة من ٤ طوابق في ساحة الواثق في شارع سلمان فائق في العاصمة بغداد، ومازالت فرق الدفاع المدني تواصل عملية البحث والانقاذ..

وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.. pic.twitter.com/ctGhg4Sj6y — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 1, 2022

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن مبنى المختبر الوطني المكون من 4 طوابق انهار، أمس السبت، وأن 4 مفقودين من بينهم طفلة وامرأة ورجلان.

ووفق نؤاس صباح مدير إعلام الدفاع المدني، تأخر تنفيذ عملية الإنقاذ بالبناية جراء عدم تمكن المعدات الثقيلة من الوصول لوجود مظاهرات إحياء ذكرى احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019.