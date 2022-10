169 إصابة خلال أسبوعين.. لبنان يعلن انتشار وباء الكوليرا “بشكل واسع”

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، الأربعاء، عن “انتشار واسع لمرض الكوليرا” في البلاد، مشيرا إلى أن غالبية الإصابات رُصدت “بين اللاجئين السوريين​”.

وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر ​وزارة الصحة​ في العاصمة بيروت أنه بدأت ملاحظة زيادة في عدد حالات الإصابة أيضا عند المواطنين اللبنانيين.

وأرجع الانتشار الواسع للمرض في البلاد إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي يحول دون وصول كميات كافية من المياه النظيفة إلى مختلف المناطق.

وقال “كلنا نعلم أن تأمين المياه النظيفة مهم بالنسبة لمنع انتشار الكوليرا، ونقوم بجهود لذلك”.

وأضاف “المياه التي تبقى في الأنابيب تصبح ملوثة بعد فترة، ومن المهم تأمين طاقة كهربائية لمحطات ضخ المياه لتوفير المياه النظيفة”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير رسمي ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكوليرا في البلاد إلى 169، بعد تسجيل 80 إصابة جديدة خلال الساعات الـ48 الماضية.

كما رصد التقرير ارتفاع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالكوليرا إلى 5 بعد إعلان وفاتين جديدتين خلال اليومين الماضيين.

وفي السياق، لفت وزير الصحة اللبناني إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وفرت كمية من وقود المازوت المستعمل في محطات ضخ المياه في منطقتي البقاع والشمال، في محاولة منها للمساعدة على التخلص من أي مياه يمكن أن تكون ملوثة وتسبب زيادة في وتيرة الإصابات.

1/2 Through funding from the U.S. Government, UNICEF is providing medical supplies to curb the cholera outbreak in #Lebanon including 150,000 Oral Rehydration Salts and 50 Cholera Treatment Kits. These supplies will support treatment of 5,000 cholera cases. pic.twitter.com/SZ7WIqdU5K

وأضاف أنه يجري حاليا العمل على تجهيز مستشفى ميداني في منطقة عرسال بمدينة بعلبك، مشيرا إلى وجود 8 مستشفيات ميدانية جاهزة تتوافر بها المستلزمات العلاجية والأمصال.

بيد أنه في المقابل شدد على أن “كميات لقاحات الكوليرا المتوافرة عالميا قليلة بسبب تواجد بؤر عدة للكوليرا”، وأكد أن لبنان حصل على وعد بتأمين كميات من اللقاحات.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993 بمحافظة عكار شمالي البلاد.

ونشرت الوزارة، آنذاك، إرشادات للوقاية من الإصابة بالكوليرا ومنع انتقال العدوى، أبرزها الاهتمام بنظافة المأكل والمشرب والنظافة الشخصية.

“I look for the mobile teams to get more information about cholera and ways to protect myself and my family from contracting it,” said Rukaya.

Engaging communities is part of our ongoing #cholera response in #Syria.#ForEveryChild@UNICEFhttps://t.co/pUPLIdBJyA pic.twitter.com/nfWfIpcfKP

— UNICEF in Syria -يونيسف سوريا (@UNICEFinSyria) October 19, 2022