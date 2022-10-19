قوات الاحتلال تحتجز سيارة للهلال الأحمر الفلسطيني وتعتقل مسعفا (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أحد أفراد طاقم الإسعاف الفلسطيني بعد احتجاز سيارة الهلال الأحمر على حاجز زعترة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ضابط الإسعاف فواز البيطار قرب حاجز زعترة، وقالت إنها لم تصل إليها أي معلومات عنه حتى الآن.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تعتقل ضابط الإسعاف فواز البيطار بعد احتجاز سيارة للهلال الأحمر على حاجز زعترة بنابلس". pic.twitter.com/skX5Ivps2Z — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) October 19, 2022

من جهتها، أفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت البيطار “خلال عودته من إسعاف إحدى الحالات”.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة الإسعاف وطاقمها عدة ساعات على الحاجز قبل أن تعتقل البيطار.

ورصدت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي جنود الاحتلال وهم يحاصرون سيارة إسعاف بعد اعتقال أحد أفراد طاقمها وتقييد يديه وهو يجلس القرفصاء رغم ارتدائه زي عمله الرسمي.

الهلال الأحمر: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ضابط الإسعاف فواز البيطار على حاجز زعترة ولحد اللحظة لم تصلنا اي معلومات عن سبب الاعتقال pic.twitter.com/MyhmZvn3Ne — Mohammed Sadeq (@sadeqpress) October 19, 2022

ولم تُصدر قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة (12:50 بتوقيت غرينتش) أي تعقيب عن اعتقال المسعف الفلسطيني.

وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري لنابلس لليوم التاسع على التوالي، كما اقتحمت بلدة يعبد والقرى المجاورة جنوب غرب جنين، في حين اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط بمدينة البيرة في رام الله.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية شملت 18 مواطنا بينهم لاعب المنتخب الفلسطيني للتايكوندو أنس الدجاني من القدس.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة للخارجين منها صباح الأربعاء، كما تواصل إغلاق حاجز دير شرف غربا بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية.

وشهدت حواجز صرة والمربعة وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس، وعورتا جنوبا، أزمة سير خانقة منذ ساعات الصباح، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين الذين يمرون عبر هذه الحواجز.