سرقة باهظة الثمن.. لصوص يسرقون مجوهرات قيمتها 500 ألف دولار في نيويورك (فيديو)

تبحث الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك عن 3 أشخاص شوهدوا وهم يسرقون محل مجوهرات عبر فيديو مراقبة، حيث استولوا على مجوهرات بأكثر من نصف مليون دولار.

ونشرت إدارة شرطة مدينة نيويورك مقطع فيديو تم رصده عبر كاميرات مراقبة من داخل محل مجوهرات تشيليني، يظهر 3 أشخاص يقتحمون المحل في وقت مبكر من صباح يوم السبت، ويُظهر الفيديو الأشخاص الثلاثة وهم يخترقون الأبواب الزجاجية للشركة بطريقة عنيفة.

ويُظهر الفيديو أيضًا السارقين وهم يستخدمون المطرقة ويدفعون الأبواب بأيديهم لاقتحام وتدمير الألواح الزجاجية في جميع أنحاء المتجر.

وقالت الشرطة في بيان صحفي بعد جرد كامل للمحل بعد السرقة، إن القيمة المقدرة للمجوهرات التي سرقت تزيد عن نصف مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه بهم هربوا من مكان الحادث، وتأمل الشرطة في أن يؤدي الفيديو التعرف إليهم.

ولم تقع إصابات نتيجة السطو.

🚨WANTED🚨for a Burglary@ 430 Park Avenue (Cellini Jewelers) @NYPDMTN #Manhattan on 10/15/22@ 3:33A.M., Once inside, the 3 individuals took high end jewelry estimated value is over $500,000.💰Reward up to $3500 Know who they are?📲Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/9SfugfcE3O

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 16, 2022