بايدن يعتزم الإفراج عن 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن قرار الإفراج عن 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، ضمن الاستجابة لتخفيضات الإنتاج الأخيرة التي أعلنتها منظمة أوبك بلس.

ويهدف القرار إلى خفض أسعار المحروقات في السوق الأمريكية وسط توقعات بسحب كميات إضافية أخرى إذا لزم الأمر.

BREAKING: President Biden is releasing 15 million barrels of oil from the U.S. strategic reserve in an effort to lower gas prices after OPEC+ production cuts. https://t.co/sEEvW1ben1

