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استشهاد عدي التميمي منفّذ عملية مخيم شعفاط أثناء تنفيذه إطلاق نار شرق القدس (فيديو)

19/10/2022-|آخر تحديث: 19/10/202210:07 PM (مكة المكرمة)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن قوات الاحتلال قتلت الشاب الفلسطيني عدي التميمي، منفّذ عملية مخيم شعفاط قبل أيام، أثناء تنفيذه عملية إطلاق نار أخرى مساء الأربعاء شرقي القدس المحتلة.

وأصيب حارس أمن إسرائيلي جراء إطلاق النار عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم).

وقال لابيد في تغريدة على تويتر “أشيد بعمل الشرطة والمخابرات على تصفية عدي التميمي منفّذ عملية شعفاط”.

وطاردت قوات الاحتلال التميمي لما يقرب من 11 يوما بعد تنفيذه عملية عند حاجز مخيم شعفاط أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية مساء السبت قبل الماضي، كما أدت إلى إصابة جنود آخرين بجروح خطيرة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية تأكيدها استشهاد التميمي الذي أطلق النار من مسدس بحوزته، كما عُثر على قنبلة يدوية وسكين في حقيبته، وفق المصادر.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرقي القدس مجددًا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وبلدة عناتا لأيام عدة، بحثًا عن عدي التميمي.

المصدر : الجزيرة مباشر