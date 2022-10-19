استشهاد عدي التميمي منفّذ عملية مخيم شعفاط أثناء تنفيذه إطلاق نار شرق القدس (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن قوات الاحتلال قتلت الشاب الفلسطيني عدي التميمي، منفّذ عملية مخيم شعفاط قبل أيام، أثناء تنفيذه عملية إطلاق نار أخرى مساء الأربعاء شرقي القدس المحتلة.

وأصيب حارس أمن إسرائيلي جراء إطلاق النار عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم).

وقال لابيد في تغريدة على تويتر “أشيد بعمل الشرطة والمخابرات على تصفية عدي التميمي منفّذ عملية شعفاط”.

لحظة تنفيذ الشــهـــيد عدي التميمي لعــمـــلـــية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) الليلة.#فلسطين pic.twitter.com/IwysFSEOjm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2022

وطاردت قوات الاحتلال التميمي لما يقرب من 11 يوما بعد تنفيذه عملية عند حاجز مخيم شعفاط أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية مساء السبت قبل الماضي، كما أدت إلى إصابة جنود آخرين بجروح خطيرة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية تأكيدها استشهاد التميمي الذي أطلق النار من مسدس بحوزته، كما عُثر على قنبلة يدوية وسكين في حقيبته، وفق المصادر.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرقي القدس مجددًا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وبلدة عناتا لأيام عدة، بحثًا عن عدي التميمي.