طيور مصرية متهمة بنقل العدوى.. تعاطف مع الطائر الشهير “إيمانويل” بعد إصابته بإنفلونزا الطيور (فيديو)

وثّقت الناشطة الأمريكية تايلور بليك عبر حسابها في تويتر مرض طائرها الشهير إيمانويل الذي يحظى بشهرة واسعة عبر تيك توك، حيث يظهر برفقتها في العديد من الفيديوهات واعتاد الكثيرون متابعته باستمرار.

وإيمانويل هو طائر من ذكور النعام يعيش في مزرعة تابعة لمشروع (كانكل بامب) الذي تعمل به تايلور، واعتاد أن يقتحم فيديوهاتها التعليمية التي تقدمها عبر تيك توك، ويحاول الدخول في حيز التصوير أو إبعاد الكاميرا، ويظهر بشكل مرح في كل مرة في مقاطع الفيديو التي يشاهدها الملايين عبر المنصات المختلفة.

غير أن تايلور نشرت مؤخرا أن إيمانويل أصيب بإنفلونزا الطيور ضمن موجة ضربت مزرعتها بالكامل وقضت على 99% من طيور المزرعة، وقالت إنها تعتقد أن “الأوز المصري البري” الذي يطير إلى مزرعتها قد نقل الفيروس الذي حصد أرواح 50 طائرا في 3 أيام فقط.

I’ve taken time to process and grieve as much as possible, while also dedicating all of my time to the animals and their well-being. It’s hard to grieve when so many lives depend on you. — eco sister (@hiitaylorblake) October 15, 2022

وحسب ما أوردت تايلور فقد مات كل الدجاج والبط والديوك الرومية واثنتان من البجع الأسود، لكن إيمانويل ظل صامدًا فظنوا أنه لم يصب بأذى.

ولكن ومنذ الأربعاء الماضي بدأت آثار المرض تظهر عليه فتوقف عن الأكل والشرب بمفرده، كما أصبح يعاني من تلف في الأعصاب في ساقه اليمنى.

EMMANUEL JUST DRANK WATER BY HIMSELF FOR THE FIRST TIME SINCE BECOMING ILL😭🥹 Please keep the prayers coming! pic.twitter.com/nieSFKtkFB — eco sister (@hiitaylorblake) October 16, 2022

ونشرت تايلور مقطع فيديو يظهر فيه إيمانويل بعدما صنعوا له حمّالة لتساعده على استعادة وضعه الطبيعي وممارسة حياته.

وتنتشر إنفلونزا الطيور بشكل واسع حاليًّا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتعد الموجة الحالية هي الأكثر حدة بعد موجة 2015 الشهيرة التي قضت على 49 مليون طائر، وفق خبراء نقلت عنهم صحيفة واشنطن بوست.

وقالت تايلور إن المختصين في ولاية فلوريدا أبلغوها بأن المياه الراكدة التي خلفها إعصار إيان الذي ضرب الولاية مؤخرًا كان لها دور كبير في نشر الفيروس.

وتشارك بليك عبر حسابها على تويتر تحديثات حول حالة إيمانويل الذي يتابع الكثيرون حالته باهتمام، وحظيت مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرتها لبيان حالته بملايين المشاهدات.

We lost 50+ birds in 3 days. I am still trying to wrap my head around it. We thought we were out of the woods, when Emmanuel unexpectedly went down this past Wednesday…💔 pic.twitter.com/OPgts2XVWV — eco sister (@hiitaylorblake) October 15, 2022