دراسة: الاستخدام المتكرر لمنتجات فرد الشعر ربما يزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم

توصلت دراسة موسعة، أبرزتها صحيفة الغارديان ونشرت أمس الاثنين، إلى أن منتجات فرد الشعر قد تزيد بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الرحم لدى النساء اللاتي يستخدمنها أكثر.

وفي بيان قالت قائدة الدراسة ألكسندرا وايت من المعهد الوطني الأمريكي لسلامة الصحة البيئية “قدّرنا أن 1.64% من النساء اللواتي لم يستخدمن أدوات فرد الشعر مطلقًا سيصبن بسرطان الرحم بحلول سن السبعين، أما بالنسبة لمستخدمات هذه المنتجات بشكل متكرر فإن هذا الخطر يرتفع إلى 4.05%”.

وسرطان الرحم هو أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وترتفع معدلاته بين النساء ذوات الأصل الأفريقي بشكل خاص.

وتتبع الباحثون 33 ألفا و947 امرأة من أعراق متنوّعة تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عامًا على مدى 11 عامًا تقريبا. وخلال ذلك الوقت، أصيبت منهن 378 امرأة بسرطان الرحم.

وبعد أن وضع الباحثون في الاعتبار عوامل الخطر الأخرى للمشاركات، كانت احتمالات الإصابة بسرطان الرحم أعلى بضعفين ونصف لدى النساء اللائي استخدمن منتجات فرد الشعر أكثر من 4 مرات في العام السابق.

وأظهرت دراسات سابقة أن منتجات فرد الشعر تحتوي على مواد كيميائية معطِّلة لعمل الغدد الصماء، وقد ارتبطت هذه المنتجات سابقًا بمخاطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

وكتبت ألكسندرا وايت وزملاؤها في دورية المعهد الوطني للسرطان “هذه النتائج هي أول دليل على الارتباط بين استخدام منتجات فرد الشعر وسرطان الرحم، وهناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد المواد الكيميائية التي تؤدي إلى هذا الارتباط الملحوظ”.

ولم تختلف العلاقة بين استخدام مواد فرد الشعر وسرطان الرحم حسب العرق في الدراسة، وقال (تشي جونغ تشانغ) من المعهد القومي للصحة والسلامة في بيان “النساء ذوات الأصل الأفريقي يفضلن استخدام منتجات فرد الشعر وتنعيمه بشكل متكرر، وحتى البدء في استخدامها في سن مبكرة أكثر من الأعراق الأخرى، ولذلك فهذه النتائج أكثر صلة بهن”.