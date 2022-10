ترحيب فلسطيني واستياء إسرائيلي من إعلان أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

رحب الفلسطينيون بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في حين انتقدت إسرائيل القرار واستدعت السفير الأسترالي لتقديم احتجاج رسمي.

وأعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية (بيني وونغ) أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب.

ورحبت السلطة الفلسطينية بإعلان الحكومة الأسترالية، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في بيان “نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين”.

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية، وقالت إن القرار تصويب إيجابي لموقف أستراليا، بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وثمنت الوزارة دعوة أستراليا إلى تطبيق حل الدولتين، والتمسك به واعتبار القدس موضوعا أساسيا في قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية، مؤكدة أن القرار يدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحياء عملية السلام.

وقالت إنها تتنظر من حكومة أستراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين والتزاما بقرارات حزب العمال الحاكم الذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار الأسترالي، وقالت إنه في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للحق الفلسطيني.

Israel's Foreign Ministry will summon the Australian ambassador over the decision to revoke recognition of west Jerusalem as the capital of Israel, the ministry said on Tuesday morning.#Israel | #Australia https://t.co/nxnFsjGoqi

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 18, 2022