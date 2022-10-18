وزنه 80 كيلوغراما.. العثور على ثعبان ضخم داخل حافلة مدرسية في الهند (فيديو)
تمكنت السلطات الهندية من انتشال ثعبان ضخم من داخل حافلة مدرسية بولاية أوتار براديش بعد جهود استمرت نحو ساعة، يوم الأحد.
وكان الثعبان -الذي يبلغ طوله 3.5 مترات ووزنه نحو 80 كيلوغرامًا- مختبئًا تحت مقعد حافلة مدرسة حكومية.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يُظهر مسؤولًا في إدارة الغابات يحاول سحب الثعبان العملاق الذي تشبث بقوة بمحرك الحافلة.
كان عالقا بجوار المحرك.. العثور على ثعبان ضخم داخل حافلة مدرسية متوقفة في مدينة رايباريلي بالهند#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LgRwsUEwZW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2022
وتمكن أحد المسؤولين من انتشال الثعبان بعد محاولات عديدة، وسط هتافات من المتفرجين الذين شاهدوا الحدث عبر نوافذ الحافلة.
واستمرت عملية السيطرة على الثعبان نحو ساعة، ثم أُطلِق سراحه بأمان في غابة دالماو.
ولم يُعرف بالتحديد كيف تمكن الثعبان من دخول حافلة المدرسة، وذكرت تقارير أن الثعبان طمع في الانقضاض على ماعز كانت تتجول حول الحافلة عندما كانت متوقفة في قرية السائق.
Most reluctant student…
Python in the engine of the school bus at Raibareli. pic.twitter.com/YC9TadaW0v
— Susanta Nanda (@susantananda3) October 16, 2022
स्कूल बस में निकला विशालकाय अजगर, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, स्कूल बस में नहीं सवार था कोई छात्र.#Raebareli #ViralVideos #Python #Snake pic.twitter.com/Z9ifu9GKaP
— Ashish Mishra (@AshishMisraRBL) October 16, 2022
विशालकाय अजगर
अजगर महाराज बढ़िया से रायबरेली के रेयान पब्लिक स्कूल के बस में आराम फरमा रहे थे और ग्रामीणों ने गांव मे खड़ी बस के अंदर चैन की नीद ले रहे अजगर की सूचना स्कूल प्रबंधक को दी फिर वन विभाग ने रेस्क्यू किया
गनीमत रही कि,रविवार था बच्चे बस में नहीं थे #python#raebareli pic.twitter.com/CDnVruyP0M
— Satyam Mishra/सत्यम् मिश्र (@satyammlive) October 16, 2022