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“ألهمني كثيرا”.. المتحدثة باسم الحكومة البريطانية تستشهد بحديث نبوي

الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز
الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز (مواقع التواصل)
18/10/2022

استشهدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في سياق الاستعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين.

وكتبت روزي “من بين ما وصلني من تعليقاتكم سابقًا وألهمني كثيرًا هذا الحديث النبوي: مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ”.

ثم علقت على الحديث الشريف قائلة إنه “يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا”.

وفي تغريدة أخرى، أعادت نشر الحديث ثم قالت إنه يأتي في سياق الاستعداد لقمة المناخ رقم 27 التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل.

وفي العام الماضي، نشرت روزي دياز 30 قصة أبطالها من المسلمين على حسابها في تويتر خلال شهر رمضان، وقالت إن ذلك يظهر التنوع والتحديات التي خاضوها.

وكانت أولى تلك القصص قصة الدبلوماسي البريطاني سيف الدين آشر القنصل العام البريطاني في جدة بالسعودية الذي قال إن اعتناقه الإسلام كان أهم خطوة روحانية في حياته، وتحدث في تسجيل مصور عن اعتناقه الإسلام قبل 25 عاما والصعوبات والتحديات التي واجهها.

وقبل قمة المناخ السابقة استشهدت روزي بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه”.

وأضافت “يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي رقم 26 في المملكة المتحدة العام المقبل. من واجبنا الحفاظ على الكرة الأرضية. لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل