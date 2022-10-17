قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على مرابطات في القدس خلال قراءتهن للقرآن (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على المرابطات في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة تزامنًا مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية اعتداء شرطة الاحتلال على المرابطة هنادي الحلواني أثناء جلوسها في طريق باب السلسلة وهي تقرأ القرآن الكريم بجانب مرابطتين، قبل أن تعتقلها.

تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.. قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس وتبعدهن من المكان pic.twitter.com/NSv72CUUdt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 17, 2022

وقمعت قوات الاحتلال المرابطات واعتدت عليهن وقامت بإبعادهن عن المكان بشكل همجي، كما أظهرت مقاطع أخرى اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين والمصورين أيضا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المرابطات تعرضن أيضا أثناء مرورهن بطريق المجاهدين قرب باب الأسباط لاستفزازات من قبل مستوطنين وقوات الاحتلال التي أبعدتهن بالقوة إلى خارج البلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحائط البراق.

عقب اعتداء قوات الاحتلال على المرابطات والصحفيين في طريق باب السلسلة… الحاجة المقدسية نفيسة خويص: " لو يقطعوني ما ببعد عن أبواب المسجد الأقصى" pic.twitter.com/gB9YgtiphM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 17, 2022

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الاثنين من باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ومنعت من هم دون الـ50 عامًا من المرابطين والمرابطات من الدخول إليه، لتأمين اقتحامات المستوطنين فيما يسمى “عيد العُرش اليهودي”.

لحظة اعتداء قوات الاحتلال على المرابطات في طريق باب السلسلة واعتقال هنادي الحلواني pic.twitter.com/hmp2SKT1h8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 17, 2022

قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين وتبعدهم عن محيط باب السلسلة pic.twitter.com/Yt4KEbXsjv — Nabdulquds نبض القدس (@nabdulquds) October 17, 2022

فيديو آخر يظهر اعتداء قوات الاحتلال على المرابطات بشكل همجي أمام باب السلسلة وإجبارهم على الابتعاد عن المكان pic.twitter.com/L9LcSI2YaS — Nabdulquds نبض القدس (@nabdulquds) October 17, 2022