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قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على مرابطات في القدس خلال قراءتهن للقرآن (فيديو)

شرطة الاحتلال اعتدت على المرابطة هنادي الحلواني أثناء قراءتها للقرآن الكريم (منصات التواصل)
17/10/2022-|آخر تحديث: 17/10/202201:40 PM (مكة المكرمة)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على المرابطات في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة تزامنًا مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية اعتداء شرطة الاحتلال على المرابطة هنادي الحلواني أثناء جلوسها في طريق باب السلسلة وهي تقرأ القرآن الكريم بجانب مرابطتين، قبل أن تعتقلها.

وقمعت قوات الاحتلال المرابطات واعتدت عليهن وقامت بإبعادهن عن المكان بشكل همجي، كما أظهرت مقاطع أخرى اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين والمصورين أيضا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المرابطات تعرضن أيضا أثناء مرورهن بطريق المجاهدين قرب باب الأسباط لاستفزازات من قبل مستوطنين وقوات الاحتلال التي أبعدتهن بالقوة إلى خارج البلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحائط البراق.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الاثنين من باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ومنعت من هم دون الـ50 عامًا من المرابطين والمرابطات من الدخول إليه، لتأمين اقتحامات المستوطنين فيما يسمى “عيد العُرش اليهودي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند