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قطر تستضيف كأس آسيا لكرة القدم 2023 للمرة الثالثة في تاريخها

ملصق بطولة كأس آسيا 2023
ملصق بطولة كأس آسيا 2023 (مواقع التواصل)
17/10/2022

فازت دولة قطر باستضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بعد أن اختارها المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الاثنين، لتحل محل الصين المعتذرة في مايو/أيار الماضي عن استضافة البطولة.

وتسلم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم شهادة تنظيم دولة قطر للبطولة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.

وقال الاتحاد الآسيوي ومقره ماليزيا في بيان “أكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم أن الاتحاد القطري لكرة القدم (QFA) هو الاتحاد المستضيف لبطولة كأس آسيا 2023”.

وغرد الاتحاد القطري لكرة القدم على تويتر “نحتضن البطولة من جديد أهلا بآسيا في قطر” حيث تشهد قطر تنظيم النهائيات القارية للمرة الثالثة بعد عامي 1988 و2011.

وكانت الصين قد اعتذرت في مايو الماضي عن تنظيم تلك البطولة بسبب سياستها للحد من انتشارفيروس كورونا، حسب ما أعلن الاتحاد القاري رسميا.

وأبدت كل من قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في استضافة البطولة، وقررت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المتوقع أن تُقام البطولة في فترة ما بين 16يونيو/حزيران و16 يوليو/تموز 2023 بمشاركة 24 منتخبا.

واستضافت قطر كأس آسيا للمرة الأولى عام 1988 عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، والمرة الثانية في 2011 عندما توجت اليابان على حساب أسترالي.

المصدر : وكالات