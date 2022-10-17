قطر تستضيف كأس آسيا لكرة القدم 2023 للمرة الثالثة في تاريخها

فازت دولة قطر باستضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بعد أن اختارها المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الاثنين، لتحل محل الصين المعتذرة في مايو/أيار الماضي عن استضافة البطولة.

✨ رسمياً ✨ ♦️ أكد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي اختيار قطر 🇶🇦 لاستضافة 🏆#كأس_آسيا 2023! التفاصيل ⬇️https://t.co/xJXEwUJBDE pic.twitter.com/232cxNq6xR — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) October 17, 2022

وتسلم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم شهادة تنظيم دولة قطر للبطولة من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يتسلم من سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي شهادة تنظيم دولة قطر لبطولة #كأس_آسيا_2023 🏆. pic.twitter.com/cm47I4Zcs5 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 17, 2022

وقال الاتحاد الآسيوي ومقره ماليزيا في بيان “أكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم أن الاتحاد القطري لكرة القدم (QFA) هو الاتحاد المستضيف لبطولة كأس آسيا 2023”.

وغرد الاتحاد القطري لكرة القدم على تويتر “نحتضن البطولة من جديد أهلا بآسيا في قطر” حيث تشهد قطر تنظيم النهائيات القارية للمرة الثالثة بعد عامي 1988 و2011.

نحتضن البطولة من جديد

أهلاً بآسيا في قطر 🇶🇦🌍#كأس_آسيا_2023 pic.twitter.com/uV84Vv6Bfy — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 17, 2022

وكانت الصين قد اعتذرت في مايو الماضي عن تنظيم تلك البطولة بسبب سياستها للحد من انتشارفيروس كورونا، حسب ما أعلن الاتحاد القاري رسميا.

وأبدت كل من قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في استضافة البطولة، وقررت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المتوقع أن تُقام البطولة في فترة ما بين 16يونيو/حزيران و16 يوليو/تموز 2023 بمشاركة 24 منتخبا.

واستضافت قطر كأس آسيا للمرة الأولى عام 1988 عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، والمرة الثانية في 2011 عندما توجت اليابان على حساب أسترالي.