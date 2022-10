غارديان: موجة هجرة ضخمة من روسيا وأوكرانيا إلى إسرائيل

كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الاثنين، عن موجة هجرة ضخمة لأشخاص من أصول يهودية في روسيا وأوكرانيا إلى إسرائيل، مشيرة إلى توقعات بشأن احتمال تزايد تلك الأعداد في الفترة المقبلة.

وكانت إسرائيل قد استعدت لموجة جديدة من الهجرة من روسيا وأوكرانيا مع بداية الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، معلنة عن خطة لاستقبال نحو 100 ألف لاجئ من الدولتين المتنازعتين.

Around 26,000 Russian Jews have emigrated to Israel since the start of the war. Another 35,000 have applied for relocation and are currently having their documents processed.

That's 40% of Russia's entire Jewish community.https://t.co/WqOtcic17w

