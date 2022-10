تقرير أممي: العراق من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، إن العراق من أكثر دول العالم تأثرًا بتغير المناخ، وهو ما يستدعي مواجهة تبعات الأزمة.

وذكرت المنظمتان الأمميتان في تقرير أن العراق يعتبر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتبعات الناجمة عن تغير المناخ، مما يعني أن الزراعة في البلاد قد تكون عرضة لأجواء متطرفة صيفًا وشتاءً.

ونقل التقرير عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي قوله إن العراق لا يزال من أكثر البلدان تأثرًا على مستوى العالم بالآثار الضارة لتغير المناخ، وما لم يتم تنفيذ التخفيف والتكيف، فقد لا يكون المستقبل واعدًا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشّة في هذا البلد.

On World Food Day 2022, @WFP and @FAO warn of the increasing impact of #climatechange on #Iraq & its food security. The Land of Two Rivers is at risk of #drought & reduced production. We are both advocating for better #production, #nutrition, #environment and #life for all Iraqis pic.twitter.com/AgT2w7rP9B

— برنامج الاغذية العالمي العراق WFP (@WFP_Iraq) October 17, 2022