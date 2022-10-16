مركز قطري يكرّم طبيبا مصريا تطوع لمعالجة أيتام لمدة 17 عاما (فيديو)

كرّم مركز “دريمة” لتمكين الأيتام في قطر طبيبًا مصريًّا تطوع للعمل في المركز على مدى 17 عامًا، تقديرًا لعطائه وتفانيه، حيث أقيم ممر شرفي له، وسط احتفاء إدارة المركز وأعضائه والعاملين فيه.

وقال الدكتور مدحت السيد حافظ، في مقطع مصور نشره حساب مركز دريمة على تويتر “هذا الدعم جاء من عند ربنا، لكن حبي لهذه الفئة هو ما جعلني أستمر حتى اللحظة، أنا باحبّهم كأب قبل أن أكون دكتور، وهذا شرف لي أن أخدم أطفال دريمة”.

وأضاف “لحظة التكريم هذه أكبر من أي كلام، ولي عظيم الشرف أن أخدم فئة الأيتام المحرومين، وأخدم مؤسسة دريمة”.

وعلّقت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، مريم بنت علي المسند، على المقطع قائلة “نفخر بأن يكون بيننا طبيبٌ سخّر عِلمَهُ لعلاج أبنائنا وبناتنا الأيتام في مركز دريمة تطوُّعًا على مدار17 عامًا، كانَ فيها أبًا وطبيبًا ويدًا ممدودة بالعطاءِ والإحسان”.

وأضافت الوزيرة “الدكتور الفاضل مدحت السيّد حافظ من جمهورية مصر العربية الشقيقة.. شُكرًا لك على ما بذلتَهُ، ورفع الله قدرك”.

نفخرُ بأن يكون بيننا طبيبٌ سخّر عِلمَهُ لعلاج أبنائنا وبناتنا الأيتام في مركز #دريمة تطوُّعًا على مدار 17 عامًا، كانَ فيها أبًا وطبيبًا ويدًا ممدودةً بالعَطاءِ والإحسانْ. الدكتور الفاضل مدحت السيّد حافظ من جمهورية #مصر العربية الشقيقة.. شُكرًا لك على ما بذَلتهُ ورفع الله قدرك. https://t.co/3GmFqG3uUV — مريم بنت علي المسند (@MANAlMisned) October 12, 2022

ويُعد مركز “دريمة” من أهم دور الأيتام في قطر، وقد أُسِّس برعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند عام 2002، ويعمل المركز منذ عام 2013 تحت إشراف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.