“فضيحة كبرى”.. فايزر تعترف بعدم اختبار لقاح كورونا قبل طرحه في الأسواق (فيديو)

اعترفت شركة الصناعات الدوائية الأمريكية (فايزر) أمام البرلمان الأوربي بأنها لم تختبر قدرة لقاح كورونا الخاص بها على منع انتقال العدوى قبل طرحه في السوق، مما يثبت أن الشركة كذبت بشأن هذا في وقت سابق خلال فترة ذورة الجائحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطعًا مصورًا خلال جلسة استماع من داخل البرلمان الأوربي حول اختبار لقاح فايزر، حيث وصلت مشاهداته إلى أكثر من 12 مليون مرة.

وظهر خلال المقطع المصور عضو البرلمان الأوربي روب روس، وهو يطرح على المسؤولة التنفيذية في شركة فايزر جانين سمال سؤالًا عن اختبار لقاح الشركة قبل طرحه في الأسواق.

وأجابت جانين بشكل مقتضب وواضح “لا، كما تعلم كان علينا أن نتحرك ونجاري سرعة العلم لفهم ما يحدث في السوق”.

In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.

— Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022