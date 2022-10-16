“فضيحة كبرى”.. فايزر تعترف بعدم اختبار لقاح كورونا قبل طرحه في الأسواق (فيديو)

اعترفت شركة الصناعات الدوائية الأمريكية (فايزر) أمام البرلمان الأوربي بأنها لم تختبر قدرة لقاح كورونا الخاص بها على منع انتقال العدوى قبل طرحه في السوق، مما يثبت أن الشركة كذبت بشأن هذا في وقت سابق خلال فترة ذورة الجائحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطعًا مصورًا خلال جلسة استماع من داخل البرلمان الأوربي حول اختبار لقاح فايزر، حيث وصلت مشاهداته إلى أكثر من 12 مليون مرة.

وظهر خلال المقطع المصور عضو البرلمان الأوربي روب روس، وهو يطرح على المسؤولة التنفيذية في شركة فايزر جانين سمال سؤالًا عن اختبار لقاح الشركة قبل طرحه في الأسواق.

وأجابت جانين بشكل مقتضب وواضح “لا، كما تعلم كان علينا أن نتحرك ونجاري سرعة العلم لفهم ما يحدث في السوق”.

🚨 BREAKING: In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission. "Get vaccinated for others" was always a lie. The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated. The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO — Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022

وتسبب المقطع المصور في ضجة كبرى وُصِفت بـ”الفضيحة”، إذ وضع هذا الاعتراف شركة فايزر محل اتهام.

يُذكر أن الشركة لم تدّعي خلال تجربتها السريرية -التي تم التصريح باستخدام اللقاح بناء عليها- أن اللقاح يمنع نقل العدوي بل يقلل من الاحتمالية فحسب.

وعلّقت عضوة البرلمان الأوربي كاثلين فان برمبت “سنتابع هذه القضية باهتمام كبير، هناك عدة جوانب من عقد فايزر تستحق النظر فيها”.

1/3 The COVI committee will be following this case with great attention. Several aspects of the 3rd Pfizer contract deserve looking into, the text messages between the Commission President and the fact that there is no paper trail of the preliminary negotiations in first instance https://t.co/g7dlcGBmjv — Kathleen Van Brempt (@kvanbrempt) October 14, 2022

وأكدت النائبة في سلسلة تغريدات ضرورة معرفة سبب كون العقد الأكبر هو الأقل شفافية، وأضافت “نحن بحاجة إلى فهم سبب إلزام الاتحاد الأوربي بشراء 1.8 مليار لقاح من فايزر، بغضّ النظر عن الاحتياجات، وبصرف النظر عما إذا كان لاعبون جدد أفضل قد دخلوا السوق”.

بدورها، غردت الباحثة راشيل شراير “عندما أصبحت اللقاحات متاحة للمرة الأولى، كانت رسائل الصحة العامة واضحة، لا نعرف ما إذا كانت توقف نقل العدوى، ويجب على الناس الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية”.

A viral tweet is claiming to give bombshell news (🚨) that Pfizer is "admitting" they never tested whether the vaccine prevented transmission and therefore the concept of "get vaccinated for others" was a lie – this is wrong on basically every count. So, some facts. — Rachel Schraer (@rachelschraer) October 12, 2022

وانتقد الطبيب عادل السيد على تويتر ما روجت له شركة فايزر خلال الجائحة، وقال “الغرض من جواز سفر اللقاح كان إجبار الناس على التطعيم”.

#لقاح_كوفيد١٩ اعترافات مديرة في شركة فايزر في جلسة استماع في البرلمان الاوروبي : " لم يتم اختبار اللقاح على منع العدوى " – كان الغرض من جواز سفر اللقاح هو اجبار الناس على التطعيم و عبارة طَعِم لحماية الآخرين كذبة .. pic.twitter.com/nq0HjFZYlt — أ.د. عادل السيد عبدالرزاق الحنيان (@alhunayan) October 11, 2022

وفي السياق، غرد شريف رمزي على تويتر “تحت ضغط مساءلة الاتحاد الأوربي، فايزر تعترف بأنها لم تُجرِ أي اختبارات ما إذا كان كان التطعيم يمنع انتشار أو انتقال الفيروس. فقد الكثير من الناس حرياتهم ووظائفهم لاتهامهم بعدم الاهتمام بصحة الآخرين. فضيحة بكل المقاييس”.

تحت ضغط مسائلة الاتحاد الاوروبي فايزر تعترف بانها لم تجري اي اختبارات ان كان التطعيم يمنع انتشار او انتقال الفيروس.

فقد الكثير من الناس حرياتهم ووظائفهم لاتهامهم بعدم الاهتمام بصحة الاخرين

فضيحة بكل المقاييس https://t.co/4Nfj6tX8M1 — Sherif Ramzy (@SherifRAyad) October 13, 2022

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل يوم واحد من منح إدارة الغذاء والدواء ترخيص استخدام لقاح كورونا الطارئ لشركة فايزر، نشرت الشركة الأمريكية -بالتعاون مع شركة (بيونتيك) الألمانية لصناعة اللقاحات- دراسة لم تتضمن أي بيانات بشأن فعالية اللقاح وقدرته على الحد من انتقال الفيروس.

وآنذاك، اكتفت الدراسة التي نشرتها مجلة (نيو إنجلاند جورنال أوف مديسان) بذكر أن جرعتين من اللقاح وفرتا حماية بنسبة 95% ضد الإصابة بأعراض كورونا لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا فأكثر.

وفي السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا خلال مقابلة في ديسمبر/كانون الأول 2020 مع شبكة (إن بي سي نيوز) أنه لا يزال من غير الواضح “ما إذا كان الأفراد الذين حصلوا على اللقاح يمكنهم حمل الفيروس ونقله إلى الآخرين أم لا”.

وأضاف “أعتقد أن هذا شيء يجب اختباره، لسنا متأكدين من ذلك حتى الآن”.