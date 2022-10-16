ضحايا إثر انقلاب حافلة نقل جماعي بين محافظتي عدن وتعز في اليمن (شاهد)

انقلبت حافلة نقل جماعي، فجر الأحد، بخط ظمران القبيطة الرابط بين محافظتي عدن وتعز في اليمن.

وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر، إن الحافلة كانت تقل 42 راكبًا بينهم نساء وأطفال.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الراهدة جنوبي تعز، وأفادت مواقع إخبارية بتسجيل حالتي وفاة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن طريق ظمران في مديرية القبطية هو أحد الطرق البديلة في ظل الحصار المستمر على مدينة تعز اليمنية، ويُعد واحدًا من أخطر الطرق.

ويشهد الطريق حوادث مرورية بشكل شبه يومي راح ضحيتها مئات من المواطنين.

وذكرت تقارير صحفية أن جماعة الحوثي تسببت في تخريب الطرق بالمتفجرات التي استخدمتها خلال الحرب في اليمن عام 2015، وأنها رفضت مبادرات لإعادة تأهيلها.