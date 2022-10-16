“أنا فعلت ذلك”.. اعترافات صادمة لممرضة قتلت 7 أطفال بعد ولادتهم (شاهد)

تركت لوسي ليتبي (32 عامًا) ملاحظات مكتوبة بخط اليد في منزلها، وجدتها الشرطة عند تفتيش المنزل في عام 2018، تقول فيها عبارات مثل “أنا لا أستحق أن أعيش”، “وأنا شريرة أنا فعلت ذلك”.

وأخرى تقول فيها “قتلتهم عن قصد لأنني لست جيدة بما يكفي لرعايتهم، أنا شخص شرير مروع”، وذلك وفقًا لما ذكره المدعي العام نيك جونسون لهيئة المحلفين بمحكمة مانشستر في إنجلترا.

NEW: This is the note which Lucy Letby wrote, and which was discovered by police when her house was searched. It was shown to the jury today. The prosecution pointed out the phrase “I am evil, I did this”. The defence say it’s a note of “anguish not guilt”. pic.twitter.com/sAWcL3VHcr — Judith Moritz (@JudithMoritz) October 13, 2022

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرت الممرضة البريطانية -التي كانت تعمل بوحدة حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر- بتهمتها بقتل 7 أطفال ومحاولة قتل 10 رضع آخرين خلال عامي 2015 و2016، حينما كانت تعمل في جناح حديثي الولادة بالمستشفى، حسب ما ورد في صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

Tomorrow's Daily Mail front cover "I am evil, I did this" "PM has 17 days to save her job" pic.twitter.com/mDouYCa3vr — Louis 🇬🇧 🇪🇺 〓〓 💙 Defend the right to vote (@LouisHenwood) October 13, 2022

“ابتسامة” ما بعد الوفاة

وذكرت الصحيفة أن الممرضة كانت “تبتسم” بعد وفاة أحد الأطفال في إشارة إلى السلوك غير الطبيعي، بجانب إرسالها بطاقة تعاطف إلى أهل الرضيعة بعد قتلها.

وبعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم من العلاقة بين حالات الوفاة ووجود لوسي في دوام العمل، ادعى استشاري طب الأطفال أنه فوجئ بها بينما كانت تحاول قتل طفل.

وفي شهادة أحد العاملين بالمستشفى هذا الأسبوع، أكد أن مستشفى كونتيسة تشيستر شهد “ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأطفال الذين يموتون” بعد يناير/كانون الثاني 2015.

A court has heard a nurse accused of murdering babies in her care wrote "I am evil, I did this" on a note found in her home. Lucy Letby denies murdering 7 babies and trying to kill 10 more at the Countess of Chester Hospital.@Julian5News explains what was said in court today. pic.twitter.com/lEF6n5wCGu — Channel 5 News (@5_News) October 13, 2022

القاسم المشترك

ووجد المحققون أن ليتبي كانت “القاسم المشترك”، وأن وفيات الأطفال تتماشى مع ساعات عملها المتغيرة.

وأشار التحقيق إلى الرسائل الأخرى الواردة في الملاحظات، التي تقول أشياء مثل “لن أتزوج ولن أنجب أبدًا” و”لم أفعل شيئًا خاطئًا”.

Jury told that on another piece of paper Lucy Letby wrote “I don’t deserve to live. I killed them on purpose because I’m not good enough”. “I am a horrible evil person” and in capital letters, “I AM EVIL I DID THIS”. pic.twitter.com/gllqnAkg8a — Judith Moritz (@JudithMoritz) October 13, 2022

وكانت لوسي تستخدم أساليب مختلفة لقتل الأطفال، مثل تزويد بعضهم بحقن هواء عن طريق الوريد أو من خلال أنبوب أنفي معدي، أو عبر تغذية الرضع بالحليب أو بعض السوائل الأخرى المسمومة بالإنسولين، ومن المقرر أن تستمر محاكمتها لمدة تصل إلى 6 أشهر.