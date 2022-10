“أنا فعلت ذلك”.. اعترافات صادمة لممرضة قتلت 7 أطفال بعد ولادتهم (شاهد)

تركت لوسي ليتبي (32 عامًا) ملاحظات مكتوبة بخط اليد في منزلها، وجدتها الشرطة عند تفتيش المنزل في عام 2018، تقول فيها عبارات مثل “أنا لا أستحق أن أعيش”، “وأنا شريرة أنا فعلت ذلك”.

وأخرى تقول فيها “قتلتهم عن قصد لأنني لست جيدة بما يكفي لرعايتهم، أنا شخص شرير مروع”، وذلك وفقًا لما ذكره المدعي العام نيك جونسون لهيئة المحلفين بمحكمة مانشستر في إنجلترا.

NEW: This is the note which Lucy Letby wrote, and which was discovered by police when her house was searched. It was shown to the jury today. The prosecution pointed out the phrase “I am evil, I did this”. The defence say it’s a note of “anguish not guilt”. pic.twitter.com/sAWcL3VHcr

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرت الممرضة البريطانية -التي كانت تعمل بوحدة حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر- بتهمتها بقتل 7 أطفال ومحاولة قتل 10 رضع آخرين خلال عامي 2015 و2016، حينما كانت تعمل في جناح حديثي الولادة بالمستشفى، حسب ما ورد في صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الممرضة كانت “تبتسم” بعد وفاة أحد الأطفال في إشارة إلى السلوك غير الطبيعي، بجانب إرسالها بطاقة تعاطف إلى أهل الرضيعة بعد قتلها.

وبعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم من العلاقة بين حالات الوفاة ووجود لوسي في دوام العمل، ادعى استشاري طب الأطفال أنه فوجئ بها بينما كانت تحاول قتل طفل.

وفي شهادة أحد العاملين بالمستشفى هذا الأسبوع، أكد أن مستشفى كونتيسة تشيستر شهد “ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأطفال الذين يموتون” بعد يناير/كانون الثاني 2015.

A court has heard a nurse accused of murdering babies in her care wrote "I am evil, I did this" on a note found in her home.

Lucy Letby denies murdering 7 babies and trying to kill 10 more at the Countess of Chester Hospital.@Julian5News explains what was said in court today. pic.twitter.com/lEF6n5wCGu

