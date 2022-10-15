وزير المالية البريطاني الجديد ينذر برفع بعض الضرائب

قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت إن بعض الضرائب ستزيد، وإن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له، منذرًا بـ”اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا”.

ومع اضطراب الأسواق المالية، أقالت رئيسة الوزراء ليز تراس وزير المالية (كواسي كوارتنغ) من منصبه وألغت أجزاءً من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل، أمس الجمعة، في محاولة للنجاة سياسيا بعد أقل من 40 يوما من توليها المنصب.

وأعلنت ليز تراس زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها بالإبقاء عليها عند المستويات الحالية.

ورغم أن التخفيضات الضريبية الكبيرة كانت بندا رئيسيا في خطط تراس الأصلية، فإن هانت ذكر أنه من المرجح إعلان زيادات ضريبية، وقال لشبكة سكاي نيوز “سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية”.

القرارات الصعبة

وقال هانت إن الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه إليه البلاد الآن هو الاستقرار، وإنه لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق.

وأضاف “لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب”.

وكشف هانت أن الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له، وقال “لن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس وستزيد بعض الضرائب، سيكون الأمر صعبا”.

وأثارت سياسة مالية جديدة أعلنها الوزير السابق في 23 سبتمبر/أيلول ردًّا عنيفًا في الأسواق المالية لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت إنه يتفق مع نهج تراس الأساسي في السعي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكن الطريقة التي اتبعتها هي والوزير المستقيل بشأن ذلك لم تنجح.