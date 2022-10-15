كأس العالم قطر 2022 .. معتصم زقوم يكشف حظوظ المنتخبات العربية في المونديال (فيديو)

كشف مدون الفيديو معتصم زقوم عن عدد من الملامح التي تحدد مشاركة وحظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم قطر 2022، وأكد أن هناك ضغوطا نفسية كبيرة على المنتخب القطري بسبب مشاركته في المباراة الافتتاحية التي تنال عادة أعلى مشاهدة بين جميع مباريات المونديال.

اليوتيوبر معتصم زقوم يتحدث عن حظوظ المنتخبات العربية في مونديال #قطر2022 pic.twitter.com/tQ3dQ7a9Qw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2022

بيد أنه في المقابل نوه خلال حديثه على الجزيرة مباشر إلى أن مشاركة المنتخب القطري في مباريات كوبا أمريكا وكأس العرب وكأس آسيا “كانت حركة ذكية زادت من قوة الجانب الفني لديه”.

ولفت زقوم إلى أن المشكلة التي تواجه المنتخب القطري هي “تذبذب الأداء”، مضيفا أنه “رغم تألقة في كأس آسيا فإن أداءه كان أقل بكثير خلال كأس العرب”.

وحول أداء المنتخب السعودي، أوضح زقوم أنه على الرغم من كون هذا المنتخب “أقوى جيل عرفته البلاد” فإن مشكلة المنتخب السعودي أنه فريق هجومي، لكن في المقابل لا يمكنه الصمود البدني أمام مُنتخبات هجومية كبيرة”.

وأردف أن أداء المنتخب التونسي كان “محيرا جدا” خلال تصفيات كأس العالم، لذلك فلا توجد ضغوط نفسية كبيرة عليه أو توقعات عالية بشأنه، مما يسمح له بتقديم أداء أفضل يُمكنه من التأهل.

واعتبر زقوم أن المنتخب المغربي هو “الأفضل عربيا وعلى المستوى الأفريقي” من حيث الأداء والتشكيلة، لكن ينقصه التماسك وهو ما “يمكن أن يقلل من أداء الفريق كله”.

وفي هذا السياق، أشاد زقوم بالصبغة العربية الواضحة التي يتمتع بها تنظيم مونديال قطر لكأس العالم 2022، وهو ما ظهر بوضوح في تفاصيل الشعار والأجواء وحتى تصميم الملاعب.

وشدد على أن مونديال قطر هو بطولة لكل العرب حيث تجمع اللغة العربية والثقافة الواحدة بين 22 دولة، لذا يمكن لصناع المحتوى من شتى الجنسيات المشاركة في تغطية الحدث.

وتابع “لن يشعر أي منتخب عربي بالغربة خلال مونديال 2022 لأن تنظيم قطر للحدث الكروي الأهم في العالم سيجمع كل المشجعين من كل مكان في الوطن العربي دون فرق”.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.