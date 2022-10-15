قصف أوكراني يستهدف مستودعا للنفط في مدينة بيلغورود الروسية (فيديو)

أعلن حاكم إقليم بيلغورود الروسي فياتشيسلاف جلادكوف اشتعال النيران في أحد خزانات الوقود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية إثر استهدافه بنيران من الجانب الأوكراني.

وقال جلادكوف على تطبيق تيليغرام اليوم السبت إن صاروخا تسبب في اندلاع حريق بمستودع الوقود بالقرب من مدينة بيلغورود، وهي نقطة مرور رئيسية ضيقة للجنود الروس الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا.

وأضاف أن فرق الإسعاف تحاول إخماد الحريق، مؤكدا أن “لا خطر لتمدده”.

ونقلت وكالة تاس الرسمية عن مصدر بفرق الإسعاف أن المستودع يقع في بلدة (رازومنوي 71) القريبة من مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وقال حاكم منطقة خيرسون الموالي لروسيا إن 70% من مدينة نوفا كاخوفكا في خيرسون تضررت بسبب القصف الأوكراني.

ونددت روسيا الأسبوع المنقضي بـ”ازدياد ملحوظ” للقصف الأوكراني على مناطق روسية حدودية بينها بيلغورود وكورسك وبريانسك.

والجمعة، اندلعت النيران في محطة كهرباء بمدينة بيلغورود إثر قصف مصدره أوكرانيا تسبب في انقطاع التيار.

وأشار حاكم المدينة إلى قصف آخر على قرية في المنطقة، خلّف أضرارا محدودة في خط السكة الحديد المحلي.

كما تسببت ضربة أوكرانية، يوم الخميس، في انفجار مخزن ذخائر بمنطقة بيلغورود. وفي اليوم نفسه، أصابت قذيفة الطابق الأخير من مبنى سكني لكنها لم تسفر عن ضحايا.





من جهتها، نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، صورا قالت إنها لعمليات عسكرية جوية وبرية على مواقع أوكرانية مختلفة.

واتهمت كييف موسكو، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في هجمات دامية نفذتها القوات الروسية بأنحاء أوكرانيا.

وتتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا للشهر الثامن، منذ انطلاقها في 24 فبراير/شباط الماضي، وسط أنباء عن تراجعات ميدانية للجيش الروسي، وفرار نحو 1.5 مليون شخص من أوكرانيا.