عضو بالبرلمان الأوربي للجزيرة مباشر: أوربا تحتاج للمزيد من المهاجرين العرب (فيديو)

قال إريك ماركوارت، عضو البرلمان الأوربي والمتحدث باسم سياسة اللجوء لحزب الخضر الألماني في البرلمان، إن القارة الأوربية ما زالت بحاجة ماسة لمزيد من المهاجرين العرب القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف ماركوارت خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن هناك ضرورة لتسيير ممرات آمنة وقانونية للاجئين القادمين من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن دول حوض المتوسط بانتظار التوصل لمنظومة قانونية خاصة بالهجرة تكون محكومة بضوابط وتنظيمات متفق عليها بين دول الضفتين الشمالية والجنوبية.

وأكد عضو البرلمان الأوربي أن الدارسات الميدانية أوضحت بصورة جلية، أن المهاجر غير النظامي تحول إلى ضحية في بلاده وفي دول المهجر، وأن المستفيد من وضعه هم شبكات الاتجار بالبشر التي تتاجر بوضعه الإنساني الضعيف وتمتهن كرامته.

وكانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة قد كشفت في تقريرها الأخير، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية زادت وتيرتها مؤخرًا بين ضفتي حوض المتوسط لا سيما وسط شباب العالم العربي، وأن رحلة ووصول العديد منهم للديار الأوربية غالبًا ما تكون مقرونة بالكثير من المخاطر والآلام، وفي بعض الأحيان تتحول إلى جحيم.

وأقر عضو البرلمان الأوربي بوجود خطاب وممارسات عنصرية في أوربا تمتد لعقود، لكنه بالمقابل أكد أن السواد الأعظم من الأوربيين يعرفون طبيعة التحديات المستقبلية التي تواجه أوربا، كما يعرفون أن “هناك حاجة لتنظيم الهجرة بما يتلاءم مع السياسات الأوربية إن كان على مستوى الاتحاد أو على مستوى كل بلد على حدة”.