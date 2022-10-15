سنغافورة تفرض قيودا على مجلة شهيرة بسبب ترويجها لـ”المثلية”

أعلنت السلطات في سنغافورة فرض قيود على ترخيص النسخة المحلية من مجلة الموضة (فوغ) بسبب نشرها صورًا عارية وترويجها “للأسر غير التقليدية” في إشارة إلى المثلية الجنسية.

وتعتمد سنغافورة قواعد صارمة للحد من المحتويات المرتبطة بالمثليين في الصحافة، وبالتالي يُحظر على المجلات الترويج “لأنماط الحياة البديلة” التي تُعرَّف بأنها تحيد عن مفهوم “الأسرة التقليدية”.

كما تحظر القواعد نشر الصور العارية بما في ذلك تصوير عارضات شبه عاريات يغطين بأيديهن أو بواسطة قطع أو مواد منطقة الصدر أو غيرها.

وقالت وزارة الاتصالات والإعلام في سنغافورة في بيان، أمس الجمعة، إنها وجّهت تحذيرًا شديد اللهجة إلى مجلة فوغ وألغت ترخيص النشر لمدة عام.

To all children and those young at heart, Happy Children’s Day! pic.twitter.com/XY1kNC0QLW — MCI (@SingaporeMCI) October 7, 2022

وقالت الوزارة إن المجلة الشهرية انتهكت إرشادات المحتوى الخاصة بمجلات الترفيه المحلية 4 مرات في العامين الماضيين، في ما يتعلق بالعري والمحتوى الذي يروّج للعائلات “غير التقليدية” دون أن تحدد المحتوى المعنيّ.

ويخضع نشر المجلات في سنغافورة لشرط الحصول على ترخيص، وهذه المرّة الأولى التي تقلل فيها السلطات مدة أحد هذه التراخيص منذ عام 2014، عندما عاقبت مجلة فنية محلية بسبب “محتوى ينطوي على أذى للمشاعر الدينية أو تشويه للسمعة”.

وأطلقت مجموعة “كوندي ناست” النسخة السنغافورية من (فوغ) قبل عامين، مع مطبوعة شهرية وموقع إلكتروني، وتعلن فوغ عبر نسختها الإلكترونية أنها تهدف إلى إنتاج “محتوى يحفز الفكر لدفع التغيير إلى الأبد”.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، نشرت المجلة مقالات عن موضوعات مرتبطة بمجتمع المثليين، وأخرى تتضمن صورًا لنساء شبه عاريات، ومقابلات مع ناشطين سنغافوريين بارزين.

وأعلنت حكومة سنغافورة، في أغسطس/آب، عن خطط لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، لكن رئيس الوزراء لي هسين لونغ قال أيضًا إن سنغافورة ستغيّر دستورها “لحماية مؤسسة الزواج” التي تُعرَّف بأنها اتحاد بين رجل وامرأة.