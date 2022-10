سنغافورة تفرض قيودا على مجلة شهيرة بسبب ترويجها لـ”المثلية”

أعلنت السلطات في سنغافورة فرض قيود على ترخيص النسخة المحلية من مجلة الموضة (فوغ) بسبب نشرها صورًا عارية وترويجها “للأسر غير التقليدية” في إشارة إلى المثلية الجنسية.

وتعتمد سنغافورة قواعد صارمة للحد من المحتويات المرتبطة بالمثليين في الصحافة، وبالتالي يُحظر على المجلات الترويج “لأنماط الحياة البديلة” التي تُعرَّف بأنها تحيد عن مفهوم “الأسرة التقليدية”.

كما تحظر القواعد نشر الصور العارية بما في ذلك تصوير عارضات شبه عاريات يغطين بأيديهن أو بواسطة قطع أو مواد منطقة الصدر أو غيرها.

وقالت وزارة الاتصالات والإعلام في سنغافورة في بيان، أمس الجمعة، إنها وجّهت تحذيرًا شديد اللهجة إلى مجلة فوغ وألغت ترخيص النشر لمدة عام.

