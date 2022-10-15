خططت لتسميم آبار في القاهرة وبيروت.. هآرتس تنشر دراسة تكشف لجوء إسرائيل إلى “الحرب الجرثومية” في فلسطين خلال حرب 48

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مقتطفات من دراسة أجراها المؤرخان الإسرائيليان بني موريس وبنيامين زئيف كيدار، تبرز في عنوانها “الحرب البيولوجية للجيش الإسرائيلي عام 1948” قبيل إعلان الكيان الصهيوني دولته المزعومة إسرائيل.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أنه في 1 أبريل/نيسان 1948 قام ديفيد بن غوريون -وهو أول رئيس حكومة لدولة الاحتلال- بشراء “مواد بيولوجية” بـ2000 دولار لتنفيذ عملية سرية لتسميم مياه الشرب في القرى والمدن الفلسطينية وفي مجتمعات عربية خلال حرب فلسطين عام 1948.

“‘Place the Material in the Wells’: Docs Point to Israeli Army’s 1948 Biological Warfare.” In addition to terror & forced mass expulsions, docs show Israel tried to poison Palestinian village wells. Why can’t we call this genocide or a war crime?

https://t.co/aAnhtqnTzC — James J. Zogby (@jjz1600) October 14, 2022

وأوضحت الصحيفة أن هدف هذه العملية الرئيسي لم يكن التسميم الجماعي للفلسطينيين بل كان منع عودة أصحاب القرى الفلسطينية إليها وإضعاف الجيوش العربية.

وأضافت أن بن غوريون سلّم وزير الأمن آنذاك موشيه دايان إدارة المهمة بالتعاون مع قائد قوات البلماح إيغال ألون، وحملت العملية اسم “أرسل خبزك”.

وشارك في هذه العملية، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، عدد كبير من القادة منهم يغئال يادين رئيس أركان الجيش والبروفسور أفرايم كتسير عالم الكيمياء وشقيقه العالم أهرون كتسير الذي قُتل عام 1972 خلال عملية فلسطينية مسلحة في مطار اللد (بن غريون).

ولفت التقرير إلى أن الدراسة المذكورة نُشرت في المجلة العلمية (ميدل إيسترن ستاديز)، مما يؤكد استخدام قوات البلماح السلاح البيولوجي خلال حرب النكبة، بحسب تفاصيل العملية التي وضعها بن غوريون.

وأشارت الدراسة إلى محاولات بن غوريون تسميم آبار في بلدات ومدن فلسطينية من عكا في أعالي الجليل إلى مدينة غزة جنوبا.

وشملت العملية أيضا أهدافا خارج فلسطين مثل القاهرة وبيروت، لكن هذا الشق من العملية ظل على الورق من دون تنفيذ.

وكشفت الوثائق التي عثر عليها في أرشيف جيش الاحتلال أن هذه العملية بدأت قبل شهر ونصف من إعلان بن غوريون “قيام دولة إسرائيل”.

وأكدت الدراسة نجاح العملية حيث تم تسميم آبار في عكا وغزة وبئر السبع وأريحا وقرية عيلبون في الجليل بالإضافة إلى قرى قريبة من مدينة القدس، من خلال وضع جراثيم يمكن أن تتسبب في أمراض مثل التيفوئيد والدوسنتاريا.

وذكر المقال أن دولة الاحتلال لم تعترف علانية قط باستخدام الأسلحة البيلوجية، على الرغم من مرور 74 عاما على الحادثة، والأدلة الواضحة التي تثبت إقدامها على ذلك.