خططت لتسميم آبار في القاهرة وبيروت.. هآرتس تنشر دراسة تكشف لجوء إسرائيل إلى “الحرب الجرثومية” في فلسطين خلال حرب 48

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مقتطفات من دراسة أجراها المؤرخان الإسرائيليان بني موريس وبنيامين زئيف كيدار، تبرز في عنوانها “الحرب البيولوجية للجيش الإسرائيلي عام 1948” قبيل إعلان الكيان الصهيوني دولته المزعومة إسرائيل.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أنه في 1 أبريل/نيسان 1948 قام ديفيد بن غوريون -وهو أول رئيس حكومة لدولة الاحتلال- بشراء “مواد بيولوجية” بـ2000 دولار لتنفيذ عملية سرية لتسميم مياه الشرب في القرى والمدن الفلسطينية وفي مجتمعات عربية خلال حرب فلسطين عام 1948.

“‘Place the Material in the Wells’: Docs Point to Israeli Army’s 1948 Biological Warfare.” In addition to terror & forced mass expulsions, docs show Israel tried to poison Palestinian village wells. Why can’t we call this genocide or a war crime?

