خضر عدنان: هناك جيل جديد من المقاومين لا تربطهم علاقات تنظيمية مع الفصائل الفلسطينية (فيديو)

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية خضر عدنان، إن جيش الاحتلال ماض في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدنيس المقدسات بشكل متعمد دون اعتبار للقرارات الدولية أو الاعتبارات الإنسانية.

وأضاف عدنان في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن جيش الاحتلال يقوم بهذه الانتهاكات لأنه يشعر بدعم مفتوح من المنظومة الدولية، ويستفيد من حالة التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية والإسلامية.

وأوضح عدنان أن المقاومة الفلسطينية أخذت بعدًا آخر مع صعود جيل جديد من المقاومين الشباب الذين لا تربطهم علاقات سياسية أو تنظيمية مع الفصائل الفلسطينية، ولا انتماء لهم إلا للوطن الفلسطيني فقط.

وتابع قائلًا “لا نعرف الكثير عن هؤلاء الفتيان المقاومين إلا من خلال أفعالهم، والشعار الذي يوحدهم هو الجهاد والمقاومة والدفاع عن المقدسات حتى نيل الشهادة”.

اعتداء وحشي.. قوات الاحتلال تعتدي على شاب فلسطيني في حي بئر أيوب ببلدة #سلوان بـ #القدس pic.twitter.com/GgxJNUSsay — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 14, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد مواطنين وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 53 مواطنًا أُصيبوا خلال اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على أهالي قرية حوارة جنوب مدينة نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي فرض حصار كامل على مدينة نابلس وبعض القرى والمخيمات فيها حيث يمنع جنود الاحتلال الفتيان الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها.

خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي: كلما قتل منا الاحتلال الإسرائيلي فإن المقاومة ستتصاعد #فلسطين pic.twitter.com/4xkRKXf1ws — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 14, 2022

وأوضح عدنان أن هناك إجماعًا فلسطينيًا على أن “تجربة السلام لم تقدم ما كان مرجو منها فلسطينيًا، وأن الاحتلال الإسرائيلي داس السلام وداس اتفاق أوسلو، ولم يبق للفلسطينيين سوى خيار المقاومة”.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني خاض 7 عقود كاملة من المقاومة، لكن اتفاقات التطبيع الأخيرة ضيعت الكثير من تلك المكاسب.

وقال “مؤلم جدًا أن يتم قتل المقاومين الفلسطينيين في شوارع القدس في حين أن الاحتلال يستفيد من عقد صفقات سياسية واقتصادية مع عدد من الدول العربية”.