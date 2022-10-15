“جريمة إبادة”.. جرعة دواء منتهي الصلاحية تودي بحياة 18 طفلا مصابا بالسرطان في اليمن

أودت جرعة دواء منتهي الصلاحية بحياة 18 طفلا يمنيا كانوا يتلقون العلاج من مرض سرطان الدم (اللوكيميا) في مستشفى الكويت الذي يخضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأكدت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، وفاة الأطفال الثمانية عشر بعد نحو يومين من إعلان مصادر محلية وفاة 10 أطفال بسبب جرعة دواء كيميائي ملوثة ومنتهية الصلاحية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن 18 طفلا من مرضى سرطان الدم “توفوا بعد توزيع الحوثيين جرعة دواء كيميائي منتهية الصلاحية، تم تكديسها لفترات طويلة في المخازن”.

وأوضح أن الأطفال الضحايا حقنوا بالجرعة الملوثة في أحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير محلية وشهادات من مواطنين إلى أن نحو 30 طفلا لا يزالون في العناية المركزة بعد حقنهم بالدواء نفسه.

بدوره، أفاد موقع (المسيرة نت) الناطق باسم الحوثيين، بأن طه المتوكل وزير الصحة (في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا) تفقد أحوال الأطفال المرضى بمركز اللوكيميا في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، بمن فيهم الأطفال المتعافون الذين عانوا من مضاعفات استخدام دواء “مهرب تم شراؤه من إحدى الصيدليات”.

ولم تحدد الحكومة اليمنية ولا جماعة الحوثي تاريخ وفاة الأطفال، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بالضحايا حُقنوا بالجرعة الملوثة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وبأنهم توفوا على مدار أيام متفاوتة.

وكانت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن قد أصدرت، الخميس، تعميمًا بمنع استخدام “تشغيلات من الصنف ميثوتريكسات 50mg / 2ml المستعمل في طب الأورام الخبيثة والحميدة، ومنع استخدام مجموعة من الأصناف الأخرى”، بعد تداول تقارير أولية حول وفاة أطفال مصابين باللوكيما في مستشفى الكويت.

ولم يتضمن تعميم الهيئة سبب المنع ولا مورد الدواء، كما هو معتاد في تعميمات سابقة منشورة على صفحتها في فيسبوك.

غضب شعبي ودولي

وذكرت وكالة الأناضول أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، طالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، وحملت هذه الجهات الحوثيين “المسؤولية الكاملة عن فاجعة وفاة هؤلاء الأطفال”.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#كارثة_مستشفى_الكويت) للتنديد بالواقعة والمطالبة بالتحقيق الفوري مع المسؤولين في تلك الجريمة وعزل وزير الصحة قاسم محمد بحيبح.

وقام الوزير اليمني بالدفاع عن موقفه من خلال سلسلة تغريدات على تويتر أرجع في إحداها ما حدث إلى “مشكلة الإمداد الدوائي لليمن مع الشركات العالمية الأوربية والأمريكية التي أوقفت تصدير منتجاتها بشكل رسمي عبر وكلائها الرسميين”.

وأشار أيضا إلى أن الدواء المتسبب في مأساة مستشفى الكويت “مهرب” لذلك وجه الهيئة العليا للأدوية لاتخاذ اللازم ووقف استخدامه.

بكل اسف تابعنا ما حصل من مضاعفات لاطفال مرضى السرطان بصنعاء نتيجة لاستخدام لدواء الميثوتركسات 50 مجم ووجهت الوزارة الهيئة العليا للادوية باتخاذ اللازم والتحقيق قامت الهيئة بالتعميم بوقف استخدامه وسحب التشغيلة المتهمه ميثوتريكس وتحريزها وفحصها والتقاريرتشير الى انها تشغيلة مهربه pic.twitter.com/xD2TzJD80F — د.قاسم بحيبحQasem Buhaibeh (@QasemBuhaibeh) October 14, 2022

وعبر اليمنيون من خلال وسم (#كارثة_مستشفى_الكويت) عن غضبهم من المأساة واعتبروها “جريمة إبادة جماعية”، وأكدوا أن ما حدث هو تكرار لأخطاء طبية سابقة غير أن الفارق هو الرقم الكبير للضحايا.

وذكر مغردون أن السلطات الأمنية والصحية في صنعاء أجبرت أهالي الأطفال الضحايا على عدم التحدث عن تفاصيل ما جرى.

وفي هذا السياق، عبر المذيع اليمني مختار الفقيه عن المأساة قائلا على تويتر “هذا الطفل عبودي من أبناء منطقتي كان يعاني من السرطان ويتلقى العلاج في صنعاء قبل أن تقضي عليه وعلى حياة 18 طفلا أدوية منتهية سمحت مليشيات الحوثي بمرورها وتوزيعها على المستشفيات ولا يزال 30 طفلا إلى الآن في العناية المركزة”.

هذا الطفل "عبودي" من أبناء منطقتي كان يعاني من السرطان ويتلقى العلاج في صنعاء قبل أن تقضي عليه وعلى حياة 18 طفلا أدوية منتهية سمحت مليشيات الحوثي بمرورها وتوزيعها على المستشفيات

ولا يزال 30 طفلا إلى الآن في العناية المركزة #اطفال_اللوكيميا#لوكيما_الاطفال#مستشفي_الكويت pic.twitter.com/y7v6oq3Wpl — مختار الفقيه (@Mokhtaralfaqeeh) October 12, 2022

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء تداعيات الحرب المستمرة، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص وكبدت اقتصاد اليمن خسائر تقدر بنحو 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.