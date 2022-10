بايدن يحصل على خصم 50% في أحد مطاعم كاليفورنيا.. ماذا فعل؟ (فيديو)

فوجئ الرئيس الأمريكي جو بايدن بحصوله على خصم عند شرائه وجبة من أحد المطاعم الأمريكية المعروف باسم “تاكوس” في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، لكن بايدن قرر التبرع بالخصم وزيادة لمن يأتي بعده من المشترين.

ووثق مقطع مصور، الجمعة، لحظة دخول بايدن المطعم للحصول على طلبه، حيث سأل عن قيمة مشترياته من الطعام ليخبره عامل بالمطعم أنه حصل على خصم بقيمة 50%، ليصبح السعر الإجمالي 16.45 دولارًا فقط.

إلا أن بايدن أعطى للعامل 60 دولارًا، قائلًا له “خذ 45 دولارًا زيادة، واعطِ وجبة مجانية للشخص الذي سيأتي بعدي”.

من جهته، نشر مطعم “تاكوس” صورًا لزيارة بايدن لأحد فروعه معلقًا “شرف حقيقي لنا خدمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن الجميع في تاكوس، شكرًا لك”.

ونشر بايدن الفيديو عبر حسابه على تويتر، معلقًا عليه “إذا حصلت على وجبة (كاساديا) التالية، أخبرني”.

If you got the next quesadilla, let me know. pic.twitter.com/gLJGs98jME — President Biden (@POTUS) October 14, 2022

MOMENTS AGO: Biden visits Tacos 1986 near UCLA with Bass and Solis. Clerk gives him a discount so he leaves $60 extra “for the next people who come in here.” Then parts ways with Bass, who keeps the tacos. pic.twitter.com/RZSvpu8s9M — Eli Stokols (@EliStokols) October 13, 2022

President Biden picking up tacos in Los Angeles alongside Karen Bass and Hilda Solis. pic.twitter.com/2EuDulbDJf — Tyler Pager (@tylerpager) October 13, 2022

No trip to LA is complete without a taco stop! 🌮 President Biden visited Tacos 1986 in Westwood for some takeout, and he did something pretty cool for the next few customers. https://t.co/RGeWUu630l pic.twitter.com/QF98lEVvQg — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) October 13, 2022