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بايدن يحصل على خصم 50% في أحد مطاعم كاليفورنيا.. ماذا فعل؟ (فيديو)

بايدن داخل المطعم (أسوشيتد برس)
15/10/2022-|آخر تحديث: 15/10/202210:08 PM (مكة المكرمة)

فوجئ الرئيس الأمريكي جو بايدن بحصوله على خصم عند شرائه وجبة من أحد المطاعم الأمريكية المعروف باسم “تاكوس” في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، لكن بايدن قرر التبرع بالخصم وزيادة لمن يأتي بعده من المشترين.

ووثق مقطع مصور، الجمعة، لحظة دخول بايدن المطعم للحصول على طلبه، حيث سأل عن قيمة مشترياته من الطعام ليخبره عامل بالمطعم أنه حصل على خصم بقيمة 50%، ليصبح السعر الإجمالي 16.45 دولارًا فقط.

إلا أن بايدن أعطى للعامل 60 دولارًا، قائلًا له “خذ 45 دولارًا زيادة، واعطِ وجبة مجانية للشخص الذي سيأتي بعدي”.

من جهته، نشر مطعم “تاكوس” صورًا لزيارة بايدن لأحد فروعه معلقًا “شرف حقيقي لنا خدمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن الجميع في تاكوس، شكرًا لك”.

 

ونشر بايدن الفيديو عبر حسابه على تويتر، معلقًا عليه “إذا حصلت على وجبة (كاساديا) التالية، أخبرني”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي