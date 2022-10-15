ارتفاع عدد قتلى انفجار منجم الفحم في تركيا إلى 40 وجهود لإنقاذ العالقين (فيديو)

قال وزير الداخلية التركي اليوم السبت إن أعداد قتلى حادث انفجار منجم للفحم في ولاية بارطن شمالي البلاد ارتفع إلى 40 قتيلا.

وقال وزير الداخلية في أعقاب الانفجار الذي وقع في الساعة 18.15 بالتوقيت المحلي (15.15 بتوقيت غرينتش) في شمال غرب تركيا أمس الجمعة “تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا عالقون هناك ونحاول إنقاذهم”.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للصحفيين “نواجه وضعا مؤسفا للغاية، إجمالا، كان 110 من إخوتنا يعملون تحت الأرض، خرج البعض بمفردهم وتم إنقاذ البعض الآخر”.

وجاءت معظم المعلومات الأولية حول أولئك المحاصرين بالداخل من العمال الذين تمكنوا من التسلق دون أن يصابوا بأذى كبير.

وعزت نقابة عمال المناجم في تركيا الانفجار إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية بشأن سبب الحادث.

وقالت حاكمة محافظة بارتين التي تتبعها مدينة أماسرا إن جهود الإنقاذ متواصلة، مشيرة إلى أن فريقا من أكثر من 70 عنصر إنقاذ تمكن من الوصول إلى نقطة على عمق 250 مترا تقريبا.

وقال عامل منجم تمكن من الخروج من المنجم سالما إنه لا يعرف ما وقع، مشيرا إلى أنه كان هناك ضغط مفاجئ ولم ير أي شيء”، في حين قال مكتب المدعي العام المحلي إنه يتعامل مع الوضع على أنه حادث وأطلق تحقيقا رسميا.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

أردوغان يعزي

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت، وقال في تغريدة “نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة، كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه”.

وأعرب أردوغان عن تعازيه في ضحايا انفجار المنجم، وقال إن كافة المؤسسات المعنية تعمل بتفان كبير وخاصة المتعلقة منها بأعمال البحث والإنقاذ التي بدأتها على وجه السرعة.

Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 14, 2022

وأشار إلى أنه أوعز إلى ثلاثة وزراء بالتوجه إلى منطقة الحادث للاطلاع والإشراف عن قرب على حيثيات الواقعة وأعمال الإنقاذ.

وأكد أنه ألغى برنامجا في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، كان مخططا له وسيتوجه إلى المنطقة التي وقع بها الانفجار لينسق شخصيا كافة الأعمال المتعلقة بالإنقاذ.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 14, 2022

وقال إن كافة الطواقم الطبية والمستشفيات في المنطقة مستنفرة لعلاج المصابين مع تأسيس وزارة الصحة وحدة استجابة لحالات الطوارئ بالمنطقة واستعداد طائرات الإسعاف للتحرك فورا عند الضرورة.

وشدد أردوغان على أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا للكشف عن أسباب الانفجار وملابساته، وقد تم تعيين 3 نواب عامين في هذا الإطار.