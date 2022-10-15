إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال عقب اقتحام بلدة في سلفيت (فيديو)

أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، ظهر اليوم السبت، عند اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، اثنان منهما وُصفت إصابتهما بأنها حرجة.

" #صورة| أحد الإصابات الخطرة بالرصاص الحي في الصدر، أثناء المواجهات المندلعة بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية قراوة بني حسان – شمال غرب سلفيت." pic.twitter.com/kIIPdZK1G5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2022

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر، وصلتا إلى مستشفى سلفيت الحكومي اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية قراوة بني حسان، أن المواجهات اندلعت عندما اقتحمت قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية تعمل في أراضي المواطنين، فتصدّى لها سكان البلدة.

وقال إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت مما أدى إلى إصابة 5 شبان بالرصاص الحي بينهم اثنان أصيبا في الصدر إصابة حرجة، إلى جانب عشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان خلال المواجهات المندلعة في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت pic.twitter.com/VS1W5S5vFP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 15, 2022

ونقلت وكالة شهاب الفلسطينية عن مدير مستشفى سلفيت أن المستشفى استقبل 5 إصابات بالرصاص، مشيرًا إلى توقف قلب أحد المصابين خلال نقله وإلى أنه تُجرَى له عمليات إنعاش.

وقال إن اثنين من المصابين تعرضوا لإطلاق النار في الأقدام وواحد في الكتف، وإن جنود الاحتلال تعمدوا إصابة الشبان في مناطق قاتلة، وعرف من المصابين بجروح خطرة الشاب مجاهد أحمد داود وهو من بلدة حارس المجاورة لقراوة بني حسان.

بعد إزالة الاحتلال صوراً لشـهـــداء جنين..

بالفيديو والصور| إصابات بينها حرجة في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال غرب سلفيتhttps://t.co/BCUSVFo31j — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 15, 2022

وكانت المواجهات قد اندلعت على مدخل القرية، بعد إزالة قوات الاحتلال لافتة تحمل صور شهداء جنين ووالد الشهداء فتحي خازم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتزامن اقتحام قراوة بني حسان مع تكثيف المستوطنين اعتداءاتهم على أهالي سلفيت وخاصة المزارعين الذين بدؤوا موسم قطف الزيتون.

ويحيط بسلفيت 24 تجمعًا استيطانيًّا أكبرها مستوطنة “أريئيل” التي يقطنها نحو 25 ألف مستوطن، وهي ثاني أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية بعد مستوطنة “معاليم أدوميم”.

وتعيش محافظة سلفيت ببلداتها وقراها معاناة شديدة وحالة من التمزق بسبب ممارسات الاحتلال، من تصاعد وتيرة الاستيطان وجدار العزل العنصري والتلوث البيئي الناتج عن مخلفات المستوطنات خاصة المناطق الصناعية وسرقة آلاف الدونمات الزراعية ومصادر المياه الجوفية وطمس معالمها التاريخية والدينية.

ويمنع الاحتلال والمستوطنون المواطن الفلسطيني في أغلب الأوقات من الوصول إلى أرضه، وسط اعتداءات بالضرب وإطلاق النار وقنابل الغاز والصوت على كل من يقترب.