أمريكيون يتظاهرون داخل مدرسة للمطالبة بسحب مناهج عن المثلية الجنسية (فيديو)

شارك عشرات الآباء والأمهات في وقفة احتجاجية بإحدى مدارس مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، بسبب إدراج كتب دراسية تتضمن موضوعات عن “المثلية الجنسية” لمرحلة التعليم المتوسط.

وهتف أولياء الأمور لسحب هذه الكتب خلال اجتماع مع إدارة المدرسة، ورفعوا لافتات معارضة لمحتواها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الاجتماع حضره أكثر من 600 شخص غالبيتهم مسلمون، مما زاد من حالة التوتر داخل قاعة الاجتماعات بالمدرسة بسبب هذا العدد الهائل.

وحاولت رئيسة مجلس إدارة المدرسة روكسان ماكدونالد تلاشي غضب الأهالي لكنها لم تنجح في ذلك، مما أدى إلى إيقاف الاجتماع على الفور وتدخّل الشرطة للسيطرة على الموقف.

"اسحبوها".. هتافات أولياء أمور الطلبة في مدرسة بولاية #ميشيغان الأمريكية احتجاجا على كتب مدرسية تتضمن موضوعات عن "المثلية" pic.twitter.com/6Ae6SWXwiO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2022

وجاء اجتماع أولياء الأمور بعد أن أنشأت المقاطعة لجنة جديدة لمراجعة محتوى المكتبات المدرسية الحالية، واقتراح كتب جديدة يتناول بعضها قضايا المثليين جنسيا.

من جانبه، قال المشرف على مدارس ديربورن العامة جلين ماليكو إن اللجنة لا تعد بالتخلص من جميع الكتب التي لفتت انتباه أولياء الأمور، ولكن سيتم النظر في طلبات المراجعة.

وتابع في تصريحات لوسائل إعلام محلية “نعد بأن نأخذ الوقت الكافي لإعادة تقييم الموضوعات التي قد يشعر الآباء بالقلق بشأنها، وستحدد اللجنة بعدها إذا كانت هذه الكتب مناسبة للأطفال بالمدرسة المتوسطة أم لا”.