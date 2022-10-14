وزيرا الخارجية التركي والقطري يؤكدان توافق وجهات نظر البلدين في قضايا مختلفة (فيديو)

عقد وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووس أوغلو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤتمرا صحفيا في إسطنبول، اليوم الجمعة، بعد أن بحثا جملة من القضايا المشتركة منها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي إن هناك توافقا تاما في وجهات النظر بين قطر وتركيا في القضايا المختلفة مشيرا إلى الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين والتطوير المستمر لها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا.

وأدان وزير الخارجية القطري، التصعيد الإسرائيلي اليومي والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ورحب بالتوقيع على إعلان الجزائر بين الفصائل الفلسطينية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_: ترحب دولة قطر وتركيا بإعلان الجزائر الذي تم التوقيع عليه من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة، ونتمنى أن تكون هذه النتائج والخطوات الإيجابية تسهم في إنهاء حالة الانقسام التي أثرت بشكل كبير على القضية الفلسطينية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TVBy1Dn328 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 14, 2022

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، شدد وزير الخارجية القطري على أهمية وحدة أراضي ليبيا وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات، كما دعا إلى ضرورة حلّ سياسي فعلي لإنهاء معاناة الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية القطري موقف بلاده الثابت برفض انتهاك سيادة الدول، وأشار في هذا الصدد إلى سيادة أوكرانيا وجدد دعم بلاده لاتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب.

وأوضح أن دولة قطر لديها موقف واضح مما يحدث في أوكرانيا، وأنها لاعب رئيسي في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن اللقاء الذي انعقد بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش قضايا ثنائية وإقليمية.

وقال وزير الخارجية القطري “لا نريد للملف النووي الإيراني ولقضيتي سوريا وليبيا أن تتأثر بالتصعيد الحاصل في أوكرانيا”.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي إنه بحث مع وزير الخارجية القطري، العلاقات الثنائية المشتركة بين تركيا وقطر، مؤكدا أنها تستمر في التطور وأن حجم التبادل التجاري يزداد بشكل متسارع.

وأشار أوغلو إلى أن الرئيس الروسي اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان تصدير موسكو للغاز عبر تركيا، وأضاف أن أنابيب الغاز الروسي ستصل إلى تركيا وربما إلى إيطاليا.