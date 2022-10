مقتل 5 بينهم ضابط شرطة وإصابة آخرين بإطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية(فيديو)

قُتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة برصاص مسلّح أطلق النار عليهم بمنطقة سكنية في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه فيه، وأوضحت رئيسة بلدية المدينة في مؤتمر صحفي أنّ الشرطة أكّدت سقوط 5 قتلى، وقالت إنّ “هذا يوم حزين ومأسوي لمدينة رالي”.

وأشارت إلى أنّ الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أشخاص آخرين -لم تحدّد عددهم- بجروح، وقالت إن أحدهم إصابته خطرة.

وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة 17:00 (21:00 بتوقيت غرينتش) في طريق مخصص للنزهات في المدينة البالغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، وهي عاصمة الولاية.

وقد نُشرت أعداد كبيرة من القوى الأمنية للعثور على مطلق النار، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، ونقلت تلك الوسائل عن أحد الشهود قوله “رأيته يمر أمام منزلي في الحديقة، كان يحمل بندقية صيد ويرتدي لباسا شبيها ببزات الجيش”.

وأوضحت رئيسة بلدية المدينة أن الشرطة أفادت بأنّها طوّقت مشتبهًا فيه في منزل بالمنطقة، وغردت الشرطة بُعيد ذلك: “أوقف المشتبه فيه، رجل شاب أبيض”.

