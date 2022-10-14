مصري يهدد بالانتحار لعدم تمكنه من تجديد جواز سفره في ماليزيا (فيديو)

أصبح الشاب المصري إبراهيم أبو علي الذي يعيش في ماليزيا حديث الكثيرين على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، بعد نشره مقطع فيديو هدد فيه بالانتحار بسبب رفض السفارة المصرية هناك تجديد جواز سفره.

وقال إبراهيم إنه يعيش حياة صعبة حيث اضطر إلى العمل في أوضاع سيئة وصفها بأنها “عبودية”، نتيجة عدم تجديد جواز السفر وعدم حصوله على تأشيرة، مؤكدا أنه لا يستطيع التحمل أكثر.

وأضاف أنه مقيم في ماليزيا منذ عام 2015 وأنه درس العلوم السياسية هناك وتخرج في الجامعة، ولم يرجع إلى مصر منذ ذلك الوقت لأن السلطات المصرية ترفض تجديد جواز سفره بسبب قضية عسكرية مرفوعة ضده لمشاركته في مظاهرات سابقًا.

وأوضح أنه حاول التقديم على اللجوء السياسي في عدة دول وفي الأمم المتحدة منذ عام ونصف ولم يتلق أي ردّ، وسمع أنهم يردون على مثل هذه الطللبات بعد 5 أو6 سنوات وربما أكثر لكنه غير مستعد للانتظار.

وأشار إلى أنه حاول الانتحار مرتين بالفعل وفشل لكنه خطط للأمر جيدا هذه المرة، ووصّى بألا يقسو المجتمع في مصر على والدته بسبب إنهائه لحياته بهذه الطريقة.

ونشر إبراهيم أبو علي هذا المقطع على حسابه في فيسبوك مع تنويه للرئيس الأمريكي ونائبته باللغة الإنجليزية قال فيه “السيد جو بايدن، السيدة كاميلا هاريس: اهتمامكم ومساعدتكم لي قد ينقذان حياتي. أخطط لهذه اللحظة منذ شهر، ولا أريد أن أموت قبل أن أفعل كل ما بوسعي لحل مشكلتي”.

"أعمل كالعبيد من أجل القليل جدا من المال"

شاب مصري في ماليزيا يهدد بإنهاء حياته بسبب رفض تجديد جواز سفره pic.twitter.com/48P6lFXR7g — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 13, 2022

تعاطف واسع

حظيت قصة الشاب المصري بتعاطف واسع حيث كتب محمد علي نوح مخاطبا الشاب “أتركها على الله. حتى ولو ساءت الأمور فأنت لا تعرف ماذا سيحدث في الغد. فحال الدنيا يتغير من يوم لآخر، فاصبر لأن اليسر يأتي دوما بعد العسر. اصبر وسيرزقك الله المخرج”.

وعلق مغرد آخر “أقول لوزيرة الهجرة هذا مواطن مصري في دولة ماليزيا يعاني ظلم وإجحاف موظفي السفارة الذين يرفضون تجديد جواز سفره بحجة أنه مرفوعة عليه قضية عسكرية لمشاركته في مظاهرات مناهضة. ماذا ستفعلين؟”.

وكتب هشام عابدين “ابحث عن محام أو تواصل مع أي شخص من الجالية العربية عندك يستطيع المساعدة. من المؤكد أن هناك أشخاصا جيدون سيقفون بجوارك ويساعدونك”.