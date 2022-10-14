كتائب القسام تكشف عن وحدة سرية تستهدف إسرائيل منذ 8 سنوات (فيديو)

كشفت “كتائب القسّام” الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يوم الخميس، عن “وحدة السايبر السرية” التي تأسست للعمل ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أعوام.

وجاء الإعلان عن الوحدة التي عملت في الخفاء لثمانية أعوام، في حفل تأبينيّ نظمته القسام في غزة، لأحد قادتها، جمعة الطحلة، الذي استشهد خلال العداون الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار2021.

وكشف القيادي في حماس زكريا أبو معمر، أن “جمعة الطحلة أشرف على تأسيس وتشكيل وهيكلة وحدة الحرب الإلكترونية (سلاح السايبر)، وقاد بنفسه هجماتٍ عديدة استهدفت منظومة العدو الحيوية”.

وأضاف في كلمة خلال الحفل، أن “وحدة سلاح السايبر انطلقت عقب انتهاء معركة العصف المأكول عام 2014 واستهدفت عددا مهما من المنظومات الحيوية للعدو الإسرائيلي”.

وتابع أن “سلاح السايبر اخترق نظام صفارات الإنذار لدى العدو الإسرائيلي وسيطر عليه”.

من جهته، قال الخبير في مجال الحروب السيبرانية رامي أبو زبيدة، إن “العقل الاستخباراتي للمقاومة الفلسطينية أصبح قادرا بفضل هذه الوحدة على إلحاق هجمات موجعة وقاتلة للعدو”.

كتائب القسام تكشف عن وحدة "سايبر" السرية التي تستهدف إسرائيل منذ 8 سنوات pic.twitter.com/OkvF0o2Ngi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2022

وأضاف أبو زبيدة في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن الوحدة السيبرانية الجديدة مكونة من مجموعة من المهندسين والمبرمجين في مجال الحرب السيبرانية التي توظف لدعم مشروع المقاومة واستباق المخططات الحربية الإسرائيلية في غزة.

وقال “إن هذه الوحدة تمكنت حتى الآن من “إعداد بنك معلومات عن العدو وأسلحته الفتاكة وطرق اختراق منظومته الحربية”.

بدورها، قالت كتائب القسام في بيان إن القائد طلحة “أشرف بشكلٍ مباشر على تنفيذ عدة هجمات سيبرانية ضد مواقع العدوّ العسكرية المحاذية لقطاع غزة، وقاد عملية استهداف منظومات العدوّ الحيوية بالإضافة لمؤسسات ومعاهد عسكرية”، وفق البيان.

وأوضحت القسّام أنه “في مايو 2019، نفذت الوحدة هجمة كبيرة تجاه أهداف للاحتلال تم تحديدها ورصدها مسبقًا، طالت 30 ألف هدف معظمها لمنشآت أمنية وعسكرية وقواعد عسكرية”.

وقالت إن جيش الإحتلال حاول وقف هذه الهجمات السيبرانية بكلّ الوسائل بما فيها القصف الجوي، ولكنه فشل في ذلك.

وبحسب بيان القسام، أنشأ الطحلة جيشًا أطلق عليه “جيش القدس الإلكتروني”.

وذكرت القسام أن “جيش القدس تقوم فكرته على حشد أكبر قدر ممكن من الطاقات الشابّة والفاعلة على مستوى أمتنا العربية والإسلامية التي لديها خبرة في المجال السيبراني، وتوجيهها لشن هجمات سيبرانية ضد مصالح العدو ومنظوماته”.