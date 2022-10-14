طاهر النونو للجزيرة مباشر: “إعلان الجزائر” منح الشرعية لخيار المقاومة (فيديو)

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن “إعلان الجزائر” يمثل إنجازًا تاريخيًا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز ما كان له ليتحقق لولا الدور التفاوضي الكبير الذي قامت به الجزائر على مدى أشهر عدة.

وأضاف النونو في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن هذه الوثيقة السياسية تضمنت المبادئ الرئيسية التي ستشكل خريطة طريق للعمل السياسي الفلسطيني مستقبلًا، ومنحت الشرعية لخيار المقاومة.

وتابع “إن القضايا المرتبطة بإعادة نشاط منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب الحكومة، وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التمثيل المباشر، ومقاومة الاحتلال بواسطة جميع أشكال المقاومة كلها مبادئ شكلت أرضية جديدة التفت حولها جميع الفصائل الفلسطينية”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد وقّعت في وقت سابق، يوم الخميس، “إعلان الجزائر للوحدة الوطنية من أجل تحقيق المصالحة” شارك فيها 14 فصيلًا فلسطينيًا بما فيهم حركة فتح وحماس والجهاد.

تعرف على أهم النقاط التي جاءت في #إعلان_الجزائر للمصالحة الفلسطينية pic.twitter.com/B7M8Kb4g75 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2022

وكشف النونو أن الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها. مضيفًا أن هناك جملة عناصر جديدة مهمة تبعث على التفاؤل.

وأضاف أن “عدم وجود مسار سياسي تدافع عنه السلطة الفلسطينية، يفتح المجال أكبر أمام المقاومة الشعبية”. مؤكدًا أن الرئيس محمود عباس أبو مازن نفسه، عبّر عن نهاية المسار السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خلال كلمته الأخيرة في الأمم المتحدة”.

بعد #إعلان_الجزائر.. هل تجاوزت الفصائل الفلسطينية جميع الخلافات؟ pic.twitter.com/8TRXQs3I2v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2022

وحول سلاح المقاومة الفلسطينية، أوضح النونو أن هذا القضية “لم ولن تطرح، وأن المقاومة حق للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه وعن مقدساته”.

وأضاف” قضية المقاومة حسمت وهي خارج إطار البحث السياسي، وستظل قائمة إلى حين تحرير الأراضي الفلسطينية”.